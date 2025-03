Aladin, Kakteen, Regenbögen und auch ein riesiger Hut sorgten am Rosenmontag für Aufsehen. Beim Bierlinger Umzug hatten sich die Narren einiges einfallen lassen und manch einer hatte auch eine Botschaft an die Zuschauer.

„Wir haben Kaiserwetter“, freute sich Zunftmeister und Moderator Michael Baur beim Rosenmontagsumzug in Bierlingen. Das schöne Frühlingswetter genossen auch die Teilnehmer und die Zuschauer.

Los ging’s an der Bushaltestelle bei der Grundschule. Der Musikverein Bierlingen gab den Takt an, und dann ging es gemächlich Richtung Rathaus, wo schon zahlreiche Besucher auf die Narren warteten.

Kinder verkleiden sich als Kakteen und Regenbogen

Zunftmeister Michael Baur begrüßte jede Gruppe. Gleich nach den Musikern kam die jüngste Showtanzgruppe des Musikvereins. Die Kinder, als Kakteen geschminkt, kamen gerade vom „Wilden Westen“ wieder zurück nach Bierlingen. Am Samstag waren sie mit ihrem Showtanz beim Blechspuckerball aufgetreten.

Die jüngste Showtanzgruppe kam frisch aus dem Wilden Westen. Foto: Marzell Steinmetz

Besonders farbenprächtig hatten sich die Kids der Narrenzunft als Regenbogenkinder kostümiert. Der Regenschirm der Mama diente allerdings mehr dem Sonnenschutz.

Die Showtanzmädchen der Narrenzunft hatten sich das Thema „Aladins magische Nacht“ herausgesucht. Dahinter folgte die Moofanger-Gruppe Max und seine Schafe – mit dem Motto „Schäfer sucht Schäferin“. Schön anzuschauen waren die wandelnden Fliegenpilze, die aus ihrer Vesperdose Gebäck an die Zuschauer verteilten. Mutige griffen zu.

Die Showtanzmädchen kamen ganz unter dem Motto „Aladins magische Nacht“. Foto: Marzell Steinmetz

Alle unter einen Hut brachte der Bierlinger Kirchengemeinderat. Im Pilgerjahr wollten die Kirchengemeinderäte damit Gemeinschaft demonstrieren. Pfarrer Franz-Xaver Weber holte so manchen Zuschauer aus der Menge und stellte ihn unter den mitgeführten Riesenhut.

Mit Steckenpferden zu einer Starzachtour

Der Wanderclub machte in diesem Jahr mit seinen Steckenpferden eine Starzachtour von Wachendorf über Felldorf nach Bierlingen. Man merkte es den Hürdenspringern an – sie waren ein bisschen müde geworden. Es ging nicht mehr ganz so elegant und mit mehr Abwürfen über das Hindernis.

Die Läufer der Narrenzunft beschäftigten sich mit dem Thema Bildung. Foto: Marzell Steinmetz

Ein Motivwagen beschäftigte sich mit dem Thema Gemeindewald, der die Gemeindekasse aufbessern soll und deshalb fallen soll. Mit dem Thema Bildung beschäftigten sich die Läufer der Narrenzunft. Sie machten einige närrische Alternativangebote.