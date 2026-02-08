Umzug in Seelbach: Ausnahmezustand in der Gemeinde

Seit der Aufstellung des Narrenbaums gibt es kein Halten mehr in Seelbach. Nach zwei Jahren Pause boten 47 Zünfte beim großen Umzug ein farbenfrohes und ausgelassenes Spektakel.
Mit einem lautstarken „Narri, Narro“ eröffnete die Seelbacher Eulenzunft am Samstagvormittag offiziell die Fasnacht. Um letzte Zweifel an den Machtverhältnissen auszuräumen, wurde in der Kirchstraße gut sichtbar der traditionelle Narrenbaum aufgestellt. Zwölf Zimmermänner und eine Zimmerfrau stemmten die reich geschmückte Fichte unter den Augen zahlreicher Zuschauer in die Höhe.