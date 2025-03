Fasnet in St. Georgen Narren sind außer Rand und Band

Hoch her ging es beim „Schmodo-Ball“ in der katholischen Unterkirche. Die Veranstaltung hat längst Kultstatus. Auch in diesem Jahr begeisterte die Mischung aus Tanz, Klamauk und Sketchen die Besucher im proppenvollen Saal.