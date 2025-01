Umzug in Schörzingen: Wenn fünf Traditionszünfte sich bei Nacht treffen

9 In Schörzingen gehen Groß und Klein „ge hexa“. Foto: Schweizer

Was für ein Brauchtumsfest: Fünf Traditionszünfte demonstrierten in Schörzingen Fasnet in Reinkultur. Das Publikum, das zwar ganz schön frieren musste, war mehr als begeistert.









Zunächst hatte es den Anschein, dass der Zuspruch eher spärlich ist, was durchaus auf die Eiseskälte zurückzuführen gewesen wäre. Doch je näher der Zeiger der Kirchturmuhr von St. Gallus auf 19 Uhr rückte, desto mehr füllte sich der Flecken. Als sich dann schließlich die Hexen und Schellnarren, angeführt vom Schörzinger Zunftmeister Markus Bregenzer, die Krattaweiber, die Clons, die Köhler und die vielen anderen Hästräger auf den Weg in Richtung Ortsmitte machten, wimmelte es nur so vor Leuten am Straßenrand, die im Takt der Märsche mitjuckten oder sich über die eine oder andere Süßigkeit freuten.