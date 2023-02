Umzug in Rust

1 Nicht nur die Gruppen des Umzugs, auch die Zuschauer am Straßenrand waren in das ein oder andere Kostüm geschlüpft Foto: Decoux

Den letzten großen Umzug der Fasentkampagne 2023 in der südlichen Ortenau gab es in Rust. Organisiert hat ihn die Narrenzunft Hanfrözi.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Sonne strahlte mit den Narren um die Wette, als sich am Fasentsdienstag pünktlich um 14 Uhr der närrische Lindwurm in Bewegung setzte. Angeführt wurde er von der Musikkapelle Rust, Vogt Johannes I. und den Hasträgern der Hanfrözi.

Dieses Paar aus Rheinhausen hatte sich als Voodo-Priester verkleidet. Foto: Decoux

45 Gruppen nahmen am Umzug teil. Viele von ihnen waren befreundete Narrenzünfte, die in Rust gerngesehen sind. Angereist kamen sie nicht nur aus den umliegenden Gemeinden wie Ringsheim, der Partnerzunft aus Altdorf sowie aus Wallburg und Kippenheim, sondern auch von Buchenbach, Wolfenweiler, Heuweiler, Feldkirch oder Biengen. Aus Freiburg waren gleich mehrere Zünfte vertreten: die Gewitterhexen, die Erdgeischter, die Sadansbrode und die Scherbenzunft. Dämonen und Hexen trieben ihr Unwesen mit Besuchern am Straßenrand.

Die Mitglieder der Sportplatzkannibalen sangen für die Zunft. Foto: Decoux

Die Sportplatzkannibalen sind schon seit 40 Jahren als Fußgruppe dabei. In diesem Jahr sangen die Männer vom Sportverein den Hanfrözi ein Ständchen. Auch die vielen Fanfarenzüge, darunter auch einige aus Rust, sorgten für musikalische Stimmung.