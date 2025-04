Fußball Landesliga Ball hinter Linie – aber kein Tor

Der SV Zimmern hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und in der 23. Minute die erste dicke Chance zur 1:0-Führung. Stefan Mutapcic setzte einen Freistoß an die Latte, aus der nachfolgenden Flanke köpfte Leo Benz knapp über das Gehäuse. Croatia Reutlingen agierte immer wieder gefährlich über Konter. Das Chancenplus blieb bei den Gastgebern.