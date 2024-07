Jubiläumsfest in Niedereschach Das sind die Hintergründe zur Tracht

Mit Blick auf das am 13. und 14. Juli anstehende Jubiläumsfest des Trachtenvereins „Reckhölderle“ lohnt sich ein Blick auf die Tracht. Die Niedereschacher Tracht ist eine katholische Tracht der Baar, was an den Spitzhauben zu erkennen ist.