Umzug in Neuhausen: Teilnehmer begeistern mit fantasievollen Kostümen

Der Umzug der Narrenzunft Neuhausen mit dem Motto „Stroaß nuf und Stroaß nab“ war einmal mehr klein aber fein. Zwölf Gruppen und Zünfte aus nah und fern beteiligten sich.
Bei durchwachsenem Wetter sah man viele Besucher am Straßenrand in Neuhausen, um den Umzug mit seiner Besonderheit, dass die Teilnehmer zweimal vorbeiziehen, zu erleben. Schon traditionell mit dem Musik- und Trachtenverein Neuhausen an der Spitze ging es über die Forststraße und das Müllergässle wieder zurück zum Startpunkt in der Schulstraße.