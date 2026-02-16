Umzug in Lützenhardt: Ballonfahrerinnen bereit zum Abheben – Neptun mit Gefolge auch dabei

Ein bunter Rosenmontagsumzug zog am Montagnachmittag durch die Straßen von Lützenhardt. Narrenzunft und Neptuns Gefolge boten ein farbenfrohes Bild.

Glück mit dem Wetter hatten die Narren gestern in Lützenhardt: Petrus hielt seine Schleusen für die Dauer des Rosenmontagumzugs geschlossen, damit die kunterbunte Narrenschar trockenen Fußes zum Narrentempel gelangen konnte. Angesichts der Wetterkapriolen säumte eine erstaunlich große Zahl von Zuschauern die Umzugsstrecke, die den einfallsreich Kostümierten zujubelte.

Es ist das Markenzeichen des Rosenmontagsumzuges in Lützenhardt, dass nur Einheimische den närrischen Lindwurm gestalten. Darauf sind Zunftmeisterin Janina Störzer und Ehrenzunftmeister Uwe Störzer besonders stolz. Ab dem Gasthof Alte Post setzte sich der Tross mit allen Gruppen der örtlichen Narrenzunft in Bewegung. Die Gassenfetzer-Musiker der Zunft gaben den Ton an.

Über 120 Häs- und Maskenträger

Über 120 Häs- und Maskenträger und weitere fantasievolle Gruppen aus dem Ort zogen froh gelaunt durch den Luftkurort an der Waldach. Die Spitze bildeten der Zunftrat mit dem Prinzenpaar, gefolgt von den in Cheerleader-Manier auftretenden Tanzmäusle, der Junggarde, in den Ortsfarben schwarz-gelb.

Mächtig auf die Pauke hauten die Gassenfetzer. Die Maierhofschäfle und die Bürstenmacher ließen in die Historie des Ortes blicken. Oberhexe Jannik Störzer und seine 65 wilden Schafhof-Hexen als größte Gruppe trieben Schabernack mit den gut gelaunten Zuschauern.

Ausflug in die Korallenwelt

Ein Wetter zum Abheben, auch für die drei lustigen Lützenhardter Ballonfahrerinnen, die viel Aufmerksamkeit erregten. Wann war der passende Moment, in die Lüfte zu entschweben und das bildschöne Waldachtal aus der Vogelperspektive zu betrachten?

Einen Hingucker wert waren die extravaganten Akteure von „Neptuns Korallen Knaller“. In die Meeresgott-Rolle von Neptun schlüpfte „Pascha“ Klaus Bayer, der die Auserwählten vom Mädels-Stammtisch um sich scharte. Einen Farbtupfer bildeten die dazugehörigen rosafarbenen Anemonen und Korallen Grazien.

Am Rosenmontag-Vormittag gestalteten die Narren in der katholischen Herz-Jesu Kirche die Messe mit Pfarrer Joji Mathew und Diakon Toni Babic durch Fürbitten und Dankgebet mit. Nach dem Umzug stieg im Narrentempel die Hofemer Kinderfasnet.