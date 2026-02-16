Umzug in Lützenhardt: Ballonfahrerinnen bereit zum Abheben – Neptun mit Gefolge auch dabei

Ein bunter Rosenmontagsumzug zog am Montagnachmittag durch die Straßen von Lützenhardt. Narrenzunft und Neptuns Gefolge boten ein farbenfrohes Bild.
Glück mit dem Wetter hatten die Narren gestern in Lützenhardt: Petrus hielt seine Schleusen für die Dauer des Rosenmontagumzugs geschlossen, damit die kunterbunte Narrenschar trockenen Fußes zum Narrentempel gelangen konnte. Angesichts der Wetterkapriolen säumte eine erstaunlich große Zahl von Zuschauern die Umzugsstrecke, die den einfallsreich Kostümierten zujubelte.