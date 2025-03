Umzug in Hornberg: Pilzlehrschau bezieht Ausweichquartier

Die Hornberger Pilzlehrschau wird für ein bis anderthalb Jahre in den ehemaligen Schlecker-Räumen in der Hauptstraße untergebracht. Grund ist die Sanierung des stadteigenen Hauses in der Werderstraße, die einige Zeit dauern wird.

Bereits Mitte Februar ist die Pilzlehrschau umgezogen, berichtet der Leiter Björn Wergen bei einem Termin in den neuen Räumen. Das neue Zuhause sei gut geeignet, zeigt er sich zufrieden mit dem Ausweichquartier. Es gibt genug Platz für 18 Teilnehmer eines Kurses, die an den langen Tischen mit Mikroskopen hantieren werden um die Pilze zu bearbeiten. Wichtig sei auch eine gute Beleuchtung. Außer dem großen Raum gibt es noch einen Platz etwas abseits für Gespräche.

25 bis 30 Kurse finden pro Jahr in der Hornberger Pilzlehrschau statt, mit insgesamt 350 bis 400 Teilnehmern. Die Saison dauere von März bis Mai und von Ende Juli bis fast Dezember. Das sei früher nicht so gewesen, erklärt Björn Wergen. Am Donnerstag, 20. März, wird der erste Kurs in den Räumen in der Hauptstraße 70, zwischen dem „Tannhäuser“ und dem „Adler“ beginnen.

350 bis 400 Teilnehmer haben die Kurse pro Jahr

Bürgermeister Marc Winzer zeigte sich froh: „Die Pilzlehrschau ist ein Aushängeschild für Hornberg“. Daher sei es wichtig gewesen, eine gute Lösung zu finden, damit die Pilzlehrschau nicht ein Jahr lang hätte schließen oder in einen anderen Ort hätte wechseln müssen. Es sei einfacher gewesen für die Lagerräume der AEF oder des DRK, die auch umgesiedelt werden mussten, Erstaz zu finden.

Winzers Dank galt der Vermieterin, die offen und flexibel für die Anliegen der Stadt gewesen sei. Gerade in Bezug auf das Mietende sei das wichtig, da die Baumaßnahmen in der Werderstraße aufgrund des Denkmalschutzes verzögern werden (wir berichteten). Der Dank des Bürgermeisters galt auch dem Gebäudemanager der Stadt, Markus Heyl. Er und sein Team haben die neuen Räume instand gesetzt, unter anderem gestrichen und Strom gelegt. Der Bauhof habe den Umzug gemacht. „Es gab einiges zu tun“, so der Bürgermeister. Ein Teil der Mehrkosten werde im Rahmen der Städtebauförderung für das Gebäude in der Werderstraße gedeckt, den Rest übernehme die Stadt. Winzer wünschte dem Leiter der Pilzlehrschau Wergen viel Erfolg in den neuen Räumen.

Die Pilzlehrschau

Infos zum Kursangebot, zu den Seminaren, Pilzführungen, Webinaren und der Ausstattung gibt es auf der Website der Hornberger Pilzlehrschau, www.pilzzentrum.de, per E-Mail an info@pilzzentrum.de oder bei direkt Björn Wergen unter Telefon 01573/4 72 34 56. Das Festnetz-Telefon der Pilzlehrschau ist derzeit nicht besetzt. Die Pilzlehrschau bietet Pilzseminare und Pilzkurse für Anfänger, Fortgeschrittene und auch Fachkurse an. Im Pilzzentrum können Interessierte die Pilzsachverständigen-Prüfung (PSV-Prüfung) ablegen und auf die PSV ausgerichtete Fortbildungskurse besuchen. Eine Pilzführung dauert in aller Regel drei Stunden und findet in einem Wald nahe Hornberg statt.