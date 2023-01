9 Die Hexen hatten wieder viel zu tun – ihnen wurde es während des Hochdorfer Fasnetsumzugs nicht kalt. Foto: Thomas Fritsch

Hochdorf war am Sonntagmittag wieder ein Hotspot der schwäbisch-alemannischen Fasnet. 59 Gruppen und tausende Gäste feierten mit.















Link kopiert

Nagold-Hochdorf - Das Gute am Häs ist, dass es warm gibt. Und so hatten es wenigstens die rund 3000 Hästragenden nicht kalt, die am Sonntagmittag beim Umzug in Hochdorf mitgemacht haben.

59 Zünfte und Gruppen sind der Einladung der Narrenzunft Hochdorf gefolgt und haben für ein farbenprächtiges, aufregendes und kurzweiliges Event gesorgt. Gerade den Hexen wird es ohnehin nicht kalt. Hexen haben immer zu tun. Mit Vorliebe entführen sie Zuschauerinnen, tanzen mit ihren Besen, verteilen ganz lieb Bonbons an Kinder und stellen sich zu Pyramiden auf. Es ist ja nicht nur die eine, die bei der Daxburg haust, oder jene, die Hänsel und Gretel belästigt, nein, es sind viele. Die Narrenzunft Jägi aus Rangendingen ist zum Beispiel gleich mit 250 Hexen angereist, das macht schon was her.

Zum Teil weit angereist

Angereist ist, was Rang und Namen in der Fasnetswelt hat. Von ganz weit weg, wie der Narrenverein Trossingen und die Waldschrecken aus Bad Saulgau, oder von gleich ums Eck wie die Schietinger Schlehenhexen oder die Vollmaringer Weiherhexen. "Weit weg" überwog, auf der Tübinger Straße standen die Busse fast bis Göttelfingen runter, von wo die Mohopser raufgekommen sind.

Unsere Empfehlung für Sie Nagold Hochdorfer Narrenzunft feiert Jubiläumsumzug Drei Tage Party in Festzehlt und auf Straßen. Rund 200 Mitglieder mit 100 Hästrägern und 50 Kindern.

Mohopser, Moofanger (aus Bierlingen), auf dem Rathausbalkon im Epizentrum der Dorfplatz-Fasnet, standen die, die den Durchblick hatten, Auskunft geben konnten und gerne gaben: Dominique Durand, Tommi Strohäker und Michael Mayer von der Narrenzunft Hochdorf kündigten die Gruppen an. Sie kannten auch deren Schlachtrufe, so dass aus vielen Tausend Kehlen ein "Narri, Narro" oder etwas Ähnliches erklang.

Es sind 2000 bis 2500 Besucherinnen und Besucher, die in diesem Jahr wieder nach Hochdorf gekommen sind, schätzt Thomas Futschik, der erste Vorsitzende der Narrenzunft. Rund 800 Leute schunkelten und feierten am Ende in der Daxburghalle, wo man Häs und Maske auch mal ablegen konnte. Denn hier war’s richtig warm.