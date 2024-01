In Nagolds größtem Teilort Hochdorf sind die Narren los. Viel geboten war beim eigenen Fasnetswochenende. Höhepunkt war natürlich der Umzug am Sonntag.

Besser hätten sie es gar nicht treffen können: Zum großen Umzug und der Dorfplatzfasnet in Hochdorf präsentierte sich das Winterwetter absolut narrenfreundlich.

Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel zog es unzählige Narren durch den Ort. Darunter natürlich die heimischen Gruppen aus Hochdorf selbst – also die Maiwaldteufel, die Erdmahle, Zwoasäckle und die Daxis. Und nicht zu vergessen, die schaurig-schönen Daxburghexen.

Der Umzug selbst führte mitten durch den Ort. Und zahlreiche befreundete Zünfte und Narrengruppen sorgten gemeinsam mit den Hochdorfer Narren für ein buntes Stelldichein der Narren.

Kernige Narrenmärsche verschiedener Kapellen sorgten ebenso für Stimmung wie das ausgelassene Treiben der Narren selbst – spektakuläre Pyramiden inklusive.

Vorausgegangen war dem sonntäglichen Umzug ein närrisches Wochenende mit allem, was dazugehört. Den Start machte die große Narrenparty am Freitagabend. Am Samstag folgten dann die gut besuchte Kinderfasnet und der kunterbunte Brauchtumsabend mit Live-Musik und Vorführungen.

Und am Sonntag gab es nicht nur den großen Umzug, der auch wieder zahlreiche Schaulustige in den Ort lockte. Auf dem neu gestalteten Dorfplatz trafen sich die Narren zudem auch zur Dorfplatzfasnet.

Mehr als 50 Zünfte und Vereine hatten zum Umzug zugesagt, viele von ihnen kamen mit mehreren Gruppen, was für einen insgesamt kunterbunten Umzug sorgte.