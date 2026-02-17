Umzug in Halbmeil: So trotzten Narren und Zuschauer dem Regen bei Wolfach

Mit gewaltigen Böllerschüssen und viel Qualm startete der Halbmeiler Umzug. Trotz nasser Wolke Sieben säumten unzählige Narren die Hauptstraße.
Trotz seinem liebevollen Motto „Halbmeils Fasnet zum Verlieben, ein jeder schwebt auf Wolke sieben“ startete der Halbmeiler Fasnetsumzug am Samstag mit gewaltigen Böllerschüssen und reichlich Qualm – vom Regenwetter ganz zu schweigen. Aber für solche Details hatten die unzähligen Zuschauer entlang der Halbmeiler Hauptstraße keine Zeit, denn ab Punkt 15.15 Uhr ging’s Schlag auf Schlag.