Umzug in Grünmettstetten: Kleiner Umzug mit unglaublich viel Pepp begeistert

Umzug in Grünmettstetten

25 Klein, aber fein, voller schöner Ideen und mit viel Brauchtum: Der Grünmettstetter Umzug war Fasnet vom Besten. Foto: Lothar Schwark

Klein, aber fein präsentierte sich heuer der Grünmettstetter Fasnetsumzug, der vom Umzugsausrichter 2025, den Mettstetter Steinach Hexa, angeführt wurde. Insgesamt 14 Gruppen nahmen am farbenprächtigen und attraktiven Umzug teil.









Spannend wurde der Umzug von Dietmar Singer in der Verkleidung eines Clowns moderiert. Spürbar war, das die Umzugsteilnehmer mit viel Herzblut dabei waren. Das war auch an den bunten und einfallsreichen Kostümierungen spürbar. Nicht fehlen, durften die traditionellen Figuren der Alemannischen Fasnet. Hexen, Bären und Geister mit teils Angsteinflößenden Masken, sorgten bei manchen Zuschauer für Respekt. Auch musste man sich vor plötzlichen Konfetti Regen oder Malstiften in acht nehmen.