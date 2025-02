Die Kinderfasnet der Freudenstädter Narrenzunft steht am kommenden Samstag an. Nach einem Umzug durch die Innenstadt wird in der Turn- und Festhalle weitergefeiert. Die wichtigsten Informationen vorab im Überblick.

Nach der Hästaufe, die bereits viele Zuschauer auf den Marktplatz gezogen hatte, steht nun für die Narrenzunft Freudenstadt der nächste Fasnetshöhepunkt an: Am kommenden Samstag, 15. Februar, findet die Kinderfasnet statt.

Wie bereits seit vielen Jahren lädt die Narrenzunft bereits vor dem großen Fasnets-Wochenende die Jüngsten zum gemeinsamen Erleben der Fasnet ein. Auch Eltern, Großeltern und Freunde sind zu der Veranstaltung willkommen.

Der Tag beginnt um 14 Uhr mit dem Kinderumzug vom Rathaus zur Turn- und Festhalle. An dem Umzug dürfen alle närrischen Kinder mitlaufen. In der Turn- und Festhalle findet im Anschluss an den Umzug dann auch gleich die Kinderfasnet statt. Bei freiem Eintritt kann sich der Nachwuchs bei Spiel, Spaß und Musik austoben, so die Narrenzunft.

Auch eine Clownin ist mit von der Partie

Auch eine Clownin wird in der Halle für einige Lacher und Spaß sorgen. Die Narrenzunft verspricht, dass es ausreichend Süßigkeiten gibt. Und auch für den Ansturm auf Waffeln, Pommes und Getränke seien die Veranstalter bestens gerüstet.