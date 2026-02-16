Umzug in Felldorf: Almabtrieb mit Alphornbläser-Trio

Der Almabtrieb ist die neue Attraktion und Kuh Mathilde der Star in Felldorf. Der Fasnetsumzug ist immer wieder für Überraschungen gut.
Zwei Musikgruppen begleiteten diesmal den Umzug am Sonntag. Doch wer ist wer? Gute Frage: Die Musiker hatten nämlich die Kleider getauscht. Im roten Outfit des Musikvereins Bierlingen steckten die Blechquäler der Felldorfer Narrenzunft und in deren Lumpenkleider die Bierlinger Musiker. Kleiner Scherz muss sein, die Zuschauer am Straßenrand nahmen es lachend zur Kenntnis.