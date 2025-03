Umzug in Eutingen: Narren führen kunterbuntes Schauspiel auf

Umzug in Eutingen

6 Kunterbunt präsentiert sich der Umzug in Eutingen. Foto: Feinler

Ob als Boxer, Donnerbalken-Nutzer, Außerirdische – beim Eutinger Umzug am Fasnetssonntag waren wieder alle außer Rand und Band.









Die 38 Laufnummern führte der Baumträger Franz Krespach mit der NZE-Fahne an. Ob Schelladralle, Talhexen, Zunftrat oder die Prinzengarde mit Sweetys und Bambinis – alle genossen die Sonne. Die Bären und Teufel im Fell kamen ordentlich ins Schwitzen. Gut eingepackt in der Schnee-Kutsche waren auch Prinz Marcel und Prinzessin Chrissy. Nur am Eutinger Umzug laufen die Teufelsgeiger, die mit ihrer Geige für Stimmung sorgten.