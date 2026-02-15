Umzug in Eutingen: Feen und eine Bob-Bahn verzaubern Narren

Beim Eutinger Umzug feierte nicht nur die Prinzengarde 60 Jahre, sondern auch der Eutinger Bauwagen 1 hatte beim 20-jährigen Jubiläum das Motto „Zirkus“ gewählt.

Darüber freuten sich auch Prinzessin Jaqueline und Prinz Kevin im Prinzengarde-Wagen, ebenso wie das Kinderprinzenpaar mit Emily und Philipp und dem Kinderzunftrat. Dem Wetter trotzten auch der Baumträger, seine Schelladralle, die Bären, Talhexen und Teufels. Mit ihren bunt bemalten Gesichtern waren die Teufelsgeiger traditionell wieder nur in den Eutinger Gassen unterwegs.

Musikkapellen sorgen für Stimmung Für musikalische Unterhaltung sorgten die Musikkapelle Eutingen, der Musikverein Baisingen, Gassahuber Herrenberg, Turmbläser Herrenberg und weitere. Während die Fasnetsbutza aus Gündringen Glück brachten, trieben die wilden Hexen aus dem Gäu ihre Scherze.

Alphorn-Bläser und Schweizer Bergrutsche

Ihre Maskenträger präsentierten die Narrenfreunde Remmingsheim, das Geburtstagskind Narrenzunft Rohrdorf, die NZ Vollmaringen, Bondorf, Rohrau, Wildberg, Hausen und weitere. Ob Alphorn-Bläser oder Schweizer Bergrutsche – der Django-Wagen hatte sich dem Nachbarland gewidmet. Die Närrische Zicken mit ihrem Hobby-Horsing waren in Formation unterwegs.

Freche Mädchen spielen mit Fußbällen

Als Marks Schäfle Schritten alle SVE-Frauen im Gleichschritt ihrem Schäfer hinterher. Mit ihren Feen verzauberten die netten Mädels aus dem Gäu.

Die Freche Mädchen aus Hochdorf spielten mit ihren Fußbällen und waren recht unartig. Die erste Maskenpyramide bauten die Auentalhexen Oberiflingen.

Zu ihrem 20-Jährigen hatte der Bauwagen 1 seine Clowns, Dompteure und Akrobaten dabei.

Auf die Puder Rosa Range nahm der Bauwagen 3 seine Zuschauer mit, vor allem Opa Benno freute sich über seine Alina. Als Cäsars Leibwächter verteidigte der Bauwagen 4 seinen Imperator. Disco feierte der Bauwagen 5 mit seinen Feingekleideten im Anzug.