Umzug in Eutingen: Feen und eine Bob-Bahn verzaubern Narren

Beim Eutinger Umzug feierte nicht nur die Prinzengarde 60 Jahre, sondern auch der Eutinger Bauwagen 1 hatte beim 20-jährigen Jubiläum das Motto „Zirkus“ gewählt.
Darüber freuten sich auch Prinzessin Jaqueline und Prinz Kevin im Prinzengarde-Wagen, ebenso wie das Kinderprinzenpaar mit Emily und Philipp und dem Kinderzunftrat. Dem Wetter trotzten auch der Baumträger, seine Schelladralle, die Bären, Talhexen und Teufels. Mit ihren bunt bemalten Gesichtern waren die Teufelsgeiger traditionell wieder nur in den Eutinger Gassen unterwegs.