Umzug in Ergenzingen: Tausende Narren feiern, doch es gibt auch Kritik

90. Geburtstag in Ergenzingen Thea Breuling und die Geschichte einer Narrenlegende

Ihren 90. Geburtstag feiert an diesem Dienstag die in der „Höld“ beheimatete Thea Breuling in Ergenzingen. Da passt es, dass ausgerechnet an diesem Tag der Ergenzinger Fasnet-Umzug stattfindet. Denn die Jubilarin ist eine echte Narrenlegende im Ort.