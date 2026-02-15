Umzug in Donaueschingen: Narren greifen lokale Topthemen auf

Großer Umzug durch Donaueschingen am Fasnet-Sunntig. Insgesamt sind 69 Gruppen mit auf den Straßen. Mottowagen thematisieren lokale Reizthemen.
Er ist jedes Jahr einer der Höhepunkte der Fasnet: Der Sonntagsumzug. Hoch im Kurs stand in diesem Jahr – aus Sicht der Narren – das in der Bevölkerung eher weniger beliebte Verkehrskonzept in der Innenstadt vom vergangenen Sommer. Oder trafen sie damit schlicht den Nerv der Bevölkerung? Die Narrenzunft Frohsinn tuckerte jedenfalls kurzerhand mit einer „Straßenbahn“ durch die Innenstadt. Vielleicht ist das ja das Donaueschinger Verkehrskonzept der Zukunft.