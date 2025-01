Soziales in Rottweil Kleiner Spender mit großem Herz

Nachdem der 13-jährige Felix in der Schule von der Wärmestube in Rottweil gehört hat, wollte er unbedingt helfen. Seitdem sammelt er jede Pfandflasche die er in Villingendorf finden kann. Mit seiner Begeisterung unterstützt er bedürftige Menschen und steckt gleichzeitig andere an.