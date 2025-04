Fake-Blitzer in Blumberg Kurios - nur ein falscher Blitzer darf bleiben

Ein Fake-Blitzer in Frittlingen trägt jetzt eine Plastikhaube. Eine Maßnahme, die nötig geworden war, nachdem die Blitzer-Attrappe deutschlandweit in den Medien gewesen ist. Eine kuriose Situation, die verblüfft angesichts der Handhabung in Blumberg.