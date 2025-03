Umzug in Deißlingen: Eintauchen in die fröhliche Welt der Fasnet

Fasnet in Rottweil Die echten Problemlöser haben ab Mittwoch Urlaub

Was auch immer die Rottweiler Narren in den vergangenen Tagen an Glückseligkeit beschert haben, am Aschermittwoch ist erstmal tief durchatmen angesagt. Doch vielleicht klingt auch manches nach: Leuchtturm, Boa, Königin.