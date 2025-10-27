Umzug in Alpirsbach-Peterzell: Der Almabtrieb ist nach wie vor ein Besuchermagnet

Trotz kalten und teils regnerischen Wetters fanden wieder Hunderte Zuschauer den Weg nach Peterzell zum Almabtrieb. Wir haben die Bilder.
Am 27. Almabtrieb in Peterzell nahmen Gruppen aus der ganzen Region teil. Die Zeit der Feuerwehrziegen Tü und Ta, mit denen alles begann, gehört der Vergangenheit an, da sich Ziegenvater Robert Knöpfle zur Ruhe setzt. Ganz ohne Tier wollte er den Umzug nicht angehen, so hatte er mit Mara die letzte Feuerwehrziege dabei, die ansonsten in einem Schaf und Ziegenhof beheimatet ist.