Mehr als 1000 Hästräger waren beim großen Umzug in Alpirsbach mit von der Partie und sorgten für närrische Stimmung in der Stadt. Das närrische Spektakel wurde wieder zu einem Zuschauermagnet. Tausende von Besuchern säumten die Strecke.









Der Höhepunkt der Fasnet in Alpirsbach ist immer der große Umzug. Nach langer Pause war es nun wieder so weit.

An der Umzugsstrecke, die von der Krähenbadstraße über den Marktplatz und den Klosterplatz, die Torgasse und die Karlstraße zum Haus des Gastes führte, säumten viele Besucher die Zugstrecke, um nach zweijähriger Abstinenz wieder einen Narrenumzug zu sehen.

29 Gruppen mit dabei

Zunftmeisterin Betina Rock begrüßte vom Narrenratswagen mit einem kräftigen Narri-Narro die große Narrenschar. Neben dem Narrenrat war auch Bürgermeister Michael Pfaff auf diesem Wagen zu finden. An dem Gefährt zogen die 29 teilnehmenden Gruppen mit mehr als 1000 Hästrägern vorbei, traditionell angeführt vom Dorfbüttel, der Galionsfigur der Alpirsbacher Narrenzunft. Ihm folgten die Narrenzunft Alpirsbach mit den Garden und den Hästrägern – musikalisch eingerahmt vom Fanfarenzug und den Musikfreunden.

Zu den vorbeiziehenden Zünften lieferte Betina Rock jede Menge Informationen, unter anderem über die jeweilige Geschichte sowie deren Ursprung. Außerdem nannte sie zu den einzelnen Gruppen den dazugehörigen Narrenruf.

Akrobatische Einlagen

Zum Teil gruselige Gestalten zogen an den Zuschauern vorbei. Vor allem die Hexenzünfte beeindruckten auch mit zum Teil akrobatischen Einlagen und zeigten immer wieder ihre Pyramiden. Dafür wurden die Hexen mit viel Applaus der begeisterten Zuschauer belohnt. Auch jede Menge Musik gehörte zu dem großen Umzug: Guggenmusik-Gruppen und Musikvereine sorgten mit ihren stimmungsvollen Klängen für Unterhaltung.

Zünfte werfen Süßigkeiten in die Menge

Auch die Naschkatzen kamen auf ihre Kosten. Die Narren der Zünfte warfen viele Süßigkeiten unter die Zuschauer. Daran hatten vor allem die jungen Besucher ihre Freude. Aber auch an die Erwachsenen hatten die Narren gedacht. Für sie wurden kleine Schnäpschen verteilt.

Den Abschluss des Umzugs bildete schließlich der Narrenratswagen der Alpirsbacher Narrenzunft, von dem aus die Zuschauer nochmals mit Süßigkeiten und Popcorn in Tüten versorgt wurden.

Verkürzte Strecke

An der in diesem Jahr kürzeren Umzugsstrecke drängten sich die vielen begeisterten Zuschauer. Die Zünfte trafen sich anschließend im Haus des Gastes, um den Abschluss zu feiern. Am Abend fand im Haus des Gastes das legendäre und bekannte „DUP“, was für „Das Ultimative Partyvergnügen“ steht, statt. Ab 20 Uhr füllte sich das Haus des Gastes, wo die Live-Band „Projekt 0600“ für tolle Stimmung sorgte.