Umzug Florist Tiso: Parkplätze entscheidend für den Schramberger Handel

Kleiner, nachhaltiger, zukunftsfähig: Florist Fernando Tiso verlässt nach 13 Jahren den Hirsoner Platz und zieht in die Fußgängerzone. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Kleiner und noch feiner – so will sich Florist Fernando Tiso für die Zukunft aufstellen. Deshalb verlässt er die Räume am nördlichen Stadteingang und zieht in die Fußgängerzone. Dort, wo früher das Schramberger Original Karl Kühnle lebte und zuletzt ein Beratungsbüro der Constant Projekt GmbH untergebracht war, startet Tiso nach der Fasnet neu – genauer gesagt am 21. Februar. Derzeit läuft am alten Standort der Ausverkauf.

Die Gründe für den Umzug sind vielschichtig und reichen von Lärmbelastung über mangelnde Unterstützung seitens der Stadtverwaltung bis hin zu den Folgen des Klimawandels. „Nach 13 Jahren an diesem Standort freue ich mich jetzt riesig auf die Veränderung“, sagt der Schramberger, der das einzige Floristikgeschäft in der Talstadt betreibt.

Die Verkleinerung von rund 140 auf etwa 65 Quadratmeter Verkaufsfläche ermögliche ihm, konzeptioneller zu arbeiten. „Damit reagieren wir auf ein geändertes Kundenverhalten, können wirtschaftlicher und nicht zuletzt nachhaltiger arbeiten“, erklärt Tiso.

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Der Hauptgrund für die Neuausrichtung liege direkt vor seinem bisherigen Ladengeschäft: der Hirsoner Platz. Seit dessen Umgestaltung mit Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten sei der Platz stark frequentiert – mit Folgen. „Es ist laut, distanzlos, dreckig“, bringt es Tiso auf den Punkt.

Verschmierte Scheiben

Die großen Rundbogenfenster sauber zu halten, sei zur Sisyphusarbeit geworden. „Kaum war die Reinigungsfirma da, waren die Flächen schon wieder verschmiert.“ Auch Ballspiele hätten bereits zu gefährlichen Situationen geführt. „Ich habe nichts gegen die Jungs, die kicken wollen, oder gegen Frequenz in der Innenstadt – im Gegenteil. Aber bei der Nutzung dieses Platzes läuft etwas schief.“

Mehrfach habe er das Gespräch gesucht – sowohl direkt vor Ort als auch bei der Stadtverwaltung. „Ohne Erfolg“, so Tiso. Im Sommer habe er deshalb beschlossen, sich nach neuen Räumen umzusehen.

Der neue Standort liegt auf der Schattenseite der Fußgängerzone. „So können wir den Außenbereich intensiver nutzen“, freut sich der Florist. Gerade in Zeiten immer heißerer Sommer sei der bisherige Standort problematisch gewesen. „Für viele Pflanzen war es dort schlichtweg zu warm.“

Hochzeitseck

Auf dem Hirsoner Platz hätte sich Tiso Parkplätze gewünscht – insbesondere für Eltern mit Kindern oder ältere Menschen. „Schramberg braucht Parkplätze. Sie sind entscheidend für das Überleben der Innenstadt“, mahnt der Unternehmer. Zudem wünscht er sich mehr Dialog: „Es wäre schön, wenn Gemeinderat oder Verwaltung stärker auf die Einzelhändler hören würden. Eine bessere Kommunikation wäre wünschenswert.“ Trotz der guten Nachbarschaft am bisherigen Standort blickt Tiso optimistisch nach vorne. „Das wird ein richtiges Hochzeitseck“, sagt er mit Blick auf die neuen Nachbarn: festliche Mode von „Hafner“ oder „Vogelmann“, Bilder von Foto Kasenbacher, das Brautmode-Atelier Rosentau – und seine Floristik. „Alles an einem Fleck.“

Bei der Gestaltung der neuen Räume erhält Tiso derzeit Unterstützung von seinen Eltern. Für viele Elemente aus Verkaufsraum und Werkstatt ist bereits ein neuer Platz gefunden – auch für die markante Holztheke. Nur einer sucht noch: der vierbeinige Begleiter des Floristen. Doch bis zum Softopening dürfte auch dieser seinen neuen Lieblingsplatz gefunden haben.

Wo zieht’s den Vormieter hin?

Der Vermarkter

des Wohnprojekts an der Rochus-Merz-Straße war seit mehr als einem Jahr mit einem Beratungsbüro in den Räumen der Hauptstraße 36 untergebracht. Wie geht es nun weiter? „Wir haben eine gute Anzahl an Interessenten gefunden“, sagt Eberhard Mangold von der Constant Projekt GmbH, „undwollten einer längeren Vermietung nicht im Wege stehen. Deshalb haben wir das Büro zum Jahreswechsel auf Wunsch des Vermieters geräumt.“ Es sei gut möglich, dass in absehbarer Zeit ein neues Büro in der Stadt eröffnet werde. Das Unternehmen aus Esslingen plant 24 Häuser, die ohne Energiekosten auskommen (wir berichteten). Es soll die erste sogenannte Zero-Bills-Siedlung in Deutschland werden. Ein Anwohner der Rochus-Merz-Straße hat gegen die Baugenehmigung der Stadt Widerspruch eingelegt, so dass sich derzeit das Regierungspräsidium Freiburg mit der Angelegenheit befasst.