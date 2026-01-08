Umzug Florist Tiso: Parkplätze entscheidend für den Schramberger Handel

Kleiner, nachhaltiger, zukunftsfähig: Florist Fernando Tiso verlässt nach 13 Jahren den Hirsoner Platz und zieht in die Fußgängerzone. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.
Kleiner und noch feiner – so will sich Florist Fernando Tiso für die Zukunft aufstellen. Deshalb verlässt er die Räume am nördlichen Stadteingang und zieht in die Fußgängerzone. Dort, wo früher das Schramberger Original Karl Kühnle lebte und zuletzt ein Beratungsbüro der Constant Projekt GmbH untergebracht war, startet Tiso nach der Fasnet neu – genauer gesagt am 21. Februar. Derzeit läuft am alten Standort der Ausverkauf.