46 Die Bilder vom Umzug in Schenkenzell Foto: Herzog

Schenkenzell war beim Umzug und lange noch danach fest in Narrenhand. Die Hästräger verbreiteten jede Menge Spaß, Schabernack und Chaos.









Bei nahezu frühlingshaften Temperaturen säumten am Montag ganze Besucherscharen in mehreren Reihen die Umzugsstrecke in der Reinerzaustraße. Das närrisch-bunte Spektakel mit 24 vorbeiziehende Gruppen dauerte rund eineinhalb Stunden.