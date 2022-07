2 Der Gebirgstrachtenverein Almfrieden nimmt ein Bänderkarussell auf die Umzusstrecke in Schwenningen mit. Foto: Bombardi

Der Gebirgstrachtenverein Almfrieden feierte seinen 100. Geburtstag mit einem Trachtenumzug und mehreren hundert Trachtenträgern, welche die Chance nutzten, sich in und vor der Neckarhalle in Schwenningen zu begegnen.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Das Wetter war traumhaft, und die Jubilare nutzten die Gelegenheit, sich als ein aufstrebender Verein zu präsentieren. Dazu zählte auch der Vorsatz, sich während des Jubiläums in seiner typisch Miesbacher Tracht unter das Publikum zu mischen. Der Verein engagierte 100 externe Helfer, welche die Bewirtung und Umzugseinteilung übernahmen.

Das Jubiläum begann mit einem Festgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche, dem sich ein Frühschoppen vor und in der Neckarhalle anschloss. In Anbetracht der gemütlichen und lockeren Atmosphäre der ersten drei Stunden war es beinahe schade, dass sich 33 Umzugsgruppen, darunter sechs Musikkapellen, im Mauthe-Park formieren mussten. Doch auf die gute Stimmung hatte dies kaum einen Einfluss.

Salutschüsse des Grenadiercorps

Drei Salutschüsse des Villinger Grenadiercorps eröffneten einen Umzug, der sich nach kurzen Diskussionen zum Beginn des Streckenverlaufs als ein farbenfroher Korso gut gelaunter Trachtenträger entpuppte. Unerwartet viele Besucher waren gekommen, um an diesem Ereignis teilzunehmen, dass es so nicht alle Tage in Schwenningen zu sehen gibt.

Der Streckenverlauf

Der Streckenverlauf vom Marktplatz, entlang der Stadtkirche, über den Muslenplatz an der Ehrentribüne vorbei, in Richtung Post und von dort bis zum Ostbahnhof war ideal gewählt, den auswärtigen Teilnehmern einen kleinen Eindruck von Schwenningen zu bieten. Am Kopf des Umzugs war eine Ehrenkutsche, die es vier verdienten Almfrieden-Mitgliedern ermöglichte, die Jubiläumtour durch die Stadt sitzend zu erleben.

Kutsche voran

Im Gefolge der Kutsche eröffneten die Gastgeber den Umzugstross. Die Stadtmusik Schwenningen unter Leitung von Wolfgang Wössner übernahm dazwischen den musikalischen Part, ehe sich der Schwenninger Heimatverein in all seinen Schattierungen präsentierte. Auf der Ehrentribüne am Musenplatz verfolgten unter anderem Bürgermeister Detlev Bührer, Peter Gérard, Vorsitzender des Trachtengaus Schwarzwald und der Bräunlinger Jürgen Bertsche als Vize-Vorsitzender des Bundes Heimat- und Volksleben den Umzug. Dieser war in regelmäßigen Abständen mit Musikkapellen untergliedert, die den Stimmungspegel hochhielten.

Gruppen aus der ganzen Region

Die Gastgruppen kamen aus dem gesamten Umkreis, zwischen der Alb und der Baar, zwischen St. Georgen und Herrenberg. Jede Gruppe nutzte die Gelegenheit, sich in ihrer Tracht zu präsentieren und winkte dem Publikum gut gelaunt zu. Wer mehr zu Brauchtum und Tradition der Umzugsteilnehmer erfahren wollte, war im Bereich der Ehrentribüne genau richtig.

Seltene Ehrung

Arbeitslos war während des Umzugs auch die Polizei, die vor allem die Straßensperrungen kontrollierte. Indes freute sich Vorsitzender Jens Peter bereits auf die Auftritte diverser Gruppen in der Neckarhalle. Dort stand für den Gebirgstrachtenverein, anlässlich seines 100. Geburtstages, noch die seltene Ehrung mit der großen goldenen Ehrentafel in Gold durch den deutschen Trachtenverband bevor. Reinhold Frank, Vorsitzender des Landesverbandes Heimat- und Trachtenverbände, war während der Verleihung zu Gast.