Bei herrlichem Festwetter zogen Narren aus Nah und Fern durch Rust, um mit den „Hanfrözi“ den Abschluss der diesjährigen Fasentkampagne zu feiern. Die vielen Zuschauer am Straßenrand zeigten sich begeistert und tanzten zur Guggenmusik.

Zum Finale am Fasentdienstag verwandelte sich Rust in eine Narrenhochburg. Der Fasentumzug der „Hanfrözi“ zog mit mehr als 60 teilnehmenden Gruppen durch die Straßen und sorgte für ein buntes Treiben bei herrlichstem Festwetter.

Die Musikkapelle Rust und der Vogt Fanfarenzug Rust eröffneten den Umzug mit einem musikalischen Feuerwerk, das auch die Zuschauer am Straßenrand zum Tanzen brachte. Die gesamte Menschenmenge schunkelte im Takt als Guggenmusiken vorbeizogen. Neben der Patenzunft „Sendewelle“ aus Altdorf, die mitsamt Musikverein immer zu Gast in Rust sind, kamen Zünfte aus Freiburg, Emmendingen, Goldscheuer, Sexau oder Umkirch um mit den Ruster Hanfrözi den Abschluss der diesjährigen Fasentkampagne zu feiern.

Gern gesehene Gäste sind die Taubergießen Dämonen aus der Nachbarschaft Rheinhausen, die mit ihren schaurig schönen Masken, die Zuschauer zum Schaudern aber auch zum Lachen brachten. Die Kippenheimer Hexen beeindruckten mit einer Turnchoreografie. In diesem Jahr schloss sich auch die neue Formierung aus Ringsheim – die Röslehexen mit den Wasserdeifeln – an.

Narren reißen kreative Sprüche

Die Gewitter-Hex Freiburg und die Dreisamtäler Nebelwölfe präsentierten ein gemeinsames Stück, das die Zuschauer in die Welt der Mythen und Legenden entführte. „Wir sind die einzigen, die den Wetterbericht wirklich beeinflussen können“, rief eine Hexe, während sie mit einem Regenschirm in der Luft herumfuchtelte.

Die „Rebgnome“ aus Ballrechten Dottingen sorgten mit ihren fröhlichen Tänzen und einem riesigen Weinfass für Aufsehen. Die Scherbezunft Freiburg ließ es sich nicht nehmen, mit ihren witzigen Sprüchen und Scherzen die Lacher auf ihre Seite zu ziehen. Die Hardemer Rhiezappler und die NZ Geisberger Geisenmeckerer aus Schweighausen zeigten, dass man auch mit einem Haufen Quatsch und einer Prise Wahnsinn die besten Auftritte hinlegen kann. „Wir sind die Geisenmeckerer – und wir meckern nicht nur, wir tanzen auch“, riefen sie. Die Röslehexen mit den Wasserdeifeln Ringsheim überraschten die Menge mit einem spritzigen Auftritt: „Wir bringen das Wasser zum Sprudeln – und die gute Laune gleich mit,“ riefen sie und sorgten für eine erfrischende Abkühlung.

Die Zunft „Hanfrözi Rust“ wurde 1954 gegründet, als sich eine Gruppe traf, um die Fasent nach Kriegsende wieder in gelenkte Bahnen zu bringen. Die Figur des „Rözi-Hansele“ geht darauf zurück, dass es am Dorfbach „Hanfreusen“ (im Volksmund „Hanfrözi“) gab. Der Sage nach habe ein Geist, gekleidet in einem Hanfkostüm, dort sein Unwesen getrieben. Aus der Legende entstand die Fasentfigur „Rözi-Hansele“.