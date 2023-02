1 Ausgelassene Stimmung in Altdorf: Hunderte Zuschauer sahen sich den Umzug in Altdorf an, mehr als 1000 Menschen nahmen daran teil. Foto: Decoux

Fest in Narrenhand war am Samstagnachmittag der kleine Ort Altdorf. Tageshöhepunkt war der Fasentumzug der Narrenzunft Sendewelle mit 65 Gruppen und mehr als 1000 Teilnehmern. Hunderte von Zuschauern säumten die Strecke.









Zugmeister Christian Hiller sorgte mit seiner Mannschaft für einen zügigen und reibungslosen Ablauf des farbenfrohen Lindwurms durch Altdorf. Die Teilnehmer wurden von Oberzunftmeister Michael Andlauer und Zeremonienmeisterin Angela Winterer beim Narrenbrunnen auf dem Adlerplatz vorgestellt und begrüßt. Um den Ansagern und Ehrengästen ein ausgezeichnetes Blickfeld zu garantieren hatte die Zunft eigens einen Moderatorenwagen aufgebaut.

Oberzunftmeister Michael Andlauer und Zeremonienmeisterin Angela Winterer stellten die Zünfte vor. Foto: Decoux

Angeführt wurde der Zug von der Altdorfer Musikkapelle mit Dirigent Markus Obergföll. Nach dem obligatorischen Narrenbaum grüßte die gastgebende „Sendewelle“ mit „Narri – Narro“ und unzähligen Süßigkeiten. Zahlreich waren die Nachbarzünfte aus Kappel, Ettenheim, Ettenheimweiler, Kippenheim, Ettenheimmünser, Münchweier und Lahr mit Narrenräten und Zunftsymbolen auf der Strecke vertreten.

Alles blau: Fasentgruppierung „Berg und Tal“ nahm sich den Kinohit Avatar als Motto. Foto: Decoux

Seit 20 Jahren gibt es die Altdorfer Fasentgruppierung „Berg und Tal“. Spektakulär war heuer ihr Thema „Avatar“.

Monster, Geister und Hexen trieben ihr Unwesen

Die Aktiven des Sportvereins zogen als kirchliche Kuttenträger die Kirche durchs Dorf und die Kinder und Eltern der Zwergenoase glossierten die Berufe dieser Welt. Die Mehrheit der Umzugsgruppen bestand aus Hexen, Monstern, Geistern, Teufeln und Dämonen aus dem Breisgau und der Ortenau. Sie wollten offensichtlich nicht nur den Winter vertreiben, sondern sorgten auch mit ihren Eskapaden für viel (gewollte) Unruhe am Umzugsrand. Guggenmusiken und Motivwagen ließen mit Fasent- und Partyhits die Tanzmuskeln beim Publikum zucken.

Das Wetter spielte mit – entsprechend ging es nach dem Umzug auf den Partyzonen bei der Münchgrundhalle und rund um den Adler- und Sonnenplatz hoch her. Ortsvorsteher Andreas Kremer, der zu später Stunde mit seinem Karren eine erste Grobreinigung zwischen den Partyzonen durchführte, zog für das Dorf und die Zunft eine durchweg positive Bilanz: „Der Narrentag war sehr gut vorbereitet. Genügend hygienische Einrichtungen waren aufgebaut und an Verpflegung hat es auch nicht gefehlt.“

So geht’s weiter

Traditionell gehört in Altdorf am Rosenmontag, 20. Februar, den ganz Kleinen die ganz große Narrenbühne. Dem Kindernachmittag geht der Straßenumzug voraus, der um 14.11 Uhr in der Löwenstraße startet. Die neue Münchgrundhalle bietet am Nachmittag Spiel und Spaß für den Narresome. Während des Umzuges sind kurzzeitig folgende Straßen gesperrt: Orschweierer Straße, Jakob-Dürrse Straße, Schmieheimer Straße bis Einmündung „Am Stock“, „Am Stock“, Mahlberger Straße ab Einmündung „Am Stock“, Jakob-Dürrse-Straße, Eugen-Lacroix-Straße bis Einmündung „Im Münchgrund“.