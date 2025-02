Umzug der Rotwald-Deifel: Mehr als 2000 Narren erobern in bester Laune Königsfeld

Im Häs ins Wahllokal? Bundestagswahl und Fastnacht – was erlaubt ist und was nicht

Viele Orte sind am Wochenende in Narrenhand. Gleichzeitig aber findet die Bundestagswahl statt. Darf man im Häs ins Wahllokal, betrunken wählen und sich gegenseitig dabei filmen? Wir klären auf - am Beispiel von Königsfeld, wo am Sonntag der große Fastnachtsumzug der Rotwald-Deifel stattfindet.