Umzug der Narren: Eine bunte Parade zieht wieder durch Altdorf

57 Gruppen sorgten beim Narrenumzug in Altdorf für tolle Stimmung. Vom regnerischen Wetter ließen sich Zuschauer und Zünfte nicht abhalten.
Trotz hanseatischem Schmuddelwetter zog es viele Zuschauer nach Altdorf, um am Samstagmittag das närrische Defilee der „Sendewelle“ durch Baisrols Straßen zu genießen. Die Umzugsteilnehmer hatten „oben, unten, hinten und vorne gute Laune“ mitgebracht, und die Zaungäste ließen sich gerne zum gemeinsamen Tänzchen und Schabernack animieren. Umzugsmeister Christian Hiller hatte mit seinen Helfern die 57 Gruppen perfekt getaktet. Für einen reibungslosen und störungsfreien Ablauf war somit gesorgt.