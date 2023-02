1 Die Grafenhausener Hexen haben bei ihrem Umzug am Fasentsdienstag für jede Menge Stimmung gesorgt. Foto: Decoux

Der Oberzunftmeister der Grafenhausener Hexen Benjamin Utz moderierte den Umzug und begrüßte die teilnehmenden Narren mit einem lauten „Narri – Narro“. Die Hexenzunft und die Musikkapelle unter der Leitung von Steffen Jäger führten den Zug an. Danach folgten Privatgruppen und Vereine mit ihren tollen Ideen.

Der Freundeskreis Sportverein nahm sich dem Thema „Messie“ an und transportierte auf einem Traktor allerlei Dinge und Gegenstände, die sie angesammelt hatten – gefolgt von vielen gackernden Hühnern. Nicht nur die Gelruewe Ritter, sondern auch viele Privatgruppen aus Münchweier sind stets gern gesehene Gäste in Grafenhausen.

Diese Grafenhausener Gruppe nahm sich als Hühner verkleidet dem Thema „Messie“ an. Foto: Decoux

Viele Gruppen aus Münchweier waren beim Umzug in Grafenhausen dabei

So nahmen auch die Fasentsfreunde als englische Guards am Umzug teil. Mit offensichtlich englischer Gelassenheit verabschiedeten sie sich in den Ruhestand. Die Gruppe Bierkenig hatte sich dieses Jahr für das Motto „GP“ entschieden – die Königsklasse des Motorradsports. Egal, ob die Steampunks der Partey Pipelz, die Schwarzbrenner in Latzhose und Karohemd vom Bauwagentreff Münchweier oder die Gruppe Berg und Tal, die als Bewohner vom Planeten Pandora aus dem Film „Avatar“ verkleidet waren: Sie alle hatten für ihre Kostüme keinerlei Mühen gescheut und sorgten bei den Besuchern am Straßenrand für Bewunderungsrufe.

„Steam Punk“ lautete das Motto der Partey Pipelz aus Münchweier. Foto: Decoux

Neben den privaten Fasentsgruppen trieben auch Hexen, Teufel und Dämonen aus Tutschfelden, Bollschweil, Sölden, Forbach, Laufen und Wittelbach ihren Spaß mit den Zuschauern des Umzugs am Straßenrand.