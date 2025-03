Lauffen erlebte am Rosenmontag einen unvergesslichen Umzug, der von strahlendem Sonnenschein begleitet wurde.

Besonders erfreulich war die deutliche Zunahme an teilnehmenden Narrenzünften. Im Vergleich zum Vorjahr hatte sich die Zahl der Gastzünfte verdreifacht – 2024 waren es noch drei Zünfte – was die Vielfalt und den Unterhaltungswert des Umzugs noch steigerte.

Die Narrenzunft Lauffen selbst präsentierte sich in voller Stärke und führte den Zug mit ihren traditionellen Figuren wie den Kröpfern, Altkröpfern, Hoade-Maale sowie dem Kinder- und Erwachsenen-Bennarössle an. Der Musikverein Lauffen sorgte mit mitreißenden Klängen und dem Lauffener Narrenmarsch für die musikalische Untermalung und trug zur ausgelassenen Stimmung bei.

Viele Gäste

Zahlreiche Gastzünfte aus der Region bereicherten den Umzug mit ihren kreativen Kostümen und Darbietungen. Mit dabei waren unter anderem die Narrenzunft Schnarrenberg aus Tübingen, die Narrenzunft Frommern, die Lindenmännle Aldingen, die Hemminger Strohgäu Narren, die Balgheimer Kohlhaldeweible, die Scheiterhau Hexa Genkingen und die Schopfelenwaldhexen aus Schwenningen.

Auch die Deißlinger Gruppe „1.FC Eros“ ließ es sich nicht nehmen, wieder, wie jedes Jahr, am Lauffener Umzug teilzunehmen, dieses Mal als Pfauen herausgeputzt nach dem Motto „Mir sind die – Schönsten“.

Originelle Ideen

Auch lokale Gruppen trugen mit originellen Ideen zur Vielfalt des Umzugs bei. So war beispielsweise eine Gruppe der Kolpingfamilie Lauffen mit dem Motto „Lauffen for Future“ dabei und auch die Lofiner „Sackratten“ bereicherten als Fußgruppe den Umzug. Der Rosenmontagsumzug in Lauffen war ein rundum gelungenes Fest, das die Zuschauer begeisterte und die lange Tradition der schwäbisch-alemannischen Fastnacht lebendig werden ließ.