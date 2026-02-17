Umzüge am Sonntag: So machten sich die Oberschopfheimer Narren über den Glasfaserausbau lustig

Seitenhiebe auf die Politik, Appelle zum Weinkauf und ironische Lobgesänge – die Fasentumzüge am Sonntag in Oberschopfheim und Heiligenzell zeigten sich bunt und kreativ.
Gleich zwei Umzüge sorgten am Sonntag für gute Stimmung bei den Friesenheimern. Oberschopfheim und Niederschopfheim feiern bereits seit elf Jahren gemeinsam und wechseln sich beim Ausrichten des Sonntagsumzugs ab. Da jedoch die Späudizunft in Niederschopfheim ihr Jubiläum mit großem Umzug in diesem Jahr gefeiert hat, wurde Oberschopfheim zum zweiten Mal in Folge zum Gastgeber des Umzugssonntags.