1 Das Herz von Petra Müller (links) und Simone Mader schlägt für Villingen – der Heimathafen wird deshalb weiterhin mit zwei Standorten in der Innenstadt präsent sein. Foto: Eich

VS-Villingen - Die erfreulichen Nachrichten von Wirtschaft und Handel sind derzeit rar gesät – umso mehr stechen die Nachrichten von drei Villinger Händlern hervor: Die Verantwortlichen beim Heimathafen werden weiterhin zwei Geschäfte betreiben – das eröffnet der Buchhaltestelle und "Das Kleine Feine" die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Dieser "Ringtausch" gibt Hoffnung.

Das klare Bekenntnis zu Villinger Innenstadt wurde schon im vergangenen Herbst deutlich, als Simone Mader und Petra Müller vom Heimathafen sich dazu entschieden hatten, die Modeboutique "City’s" in der Rietstraße zu übernehmen. Im Frühjahr eröffneten sie dort den "Heimathafen" als Concept Store und schafften damit eine Symbiose mit dem bisherigen Sortiment – während ihr ursprünglicher Laden in der Brunnenstraße weiter bestehen blieb.

Eine Schließung stand im Raum

"Ursprünglich hatten wir uns überlegt, alles in der Rietstraße zu vereinen, aber dafür wäre die Fläche zu klein gewesen", so Mader. Insbesondere deshalb, weil man aus dem ursprüngliche Sortiment von City’s mehr übernommen hatte, als zunächst geplant.

Aufgrund der wirtschaftlich unsicheren Zeiten, stand auch eine Schließung des Standorts in der Brunnenstraße im Raum – "aber die Zahlen waren gut und wir wollten es auch einfach nicht", erklärt Mader. Und so entschied man sich zu einem ganz anderen Schritt und zog um. Und zwar in die Villinger 1A-Lage.

Neueröffnung vorsichtiger angegangen

So ist seit Anfang Oktober der Heimathafen in der Oberen Straße 2 am Latschariplatz zu finden, hier hat man die ehemaligen Räume der Osthoff Handtaschen-Manufaktur übernommen. "Wir sind Optimisten", sagt die Geschäftsführerin mit einem Lachen.

Man brauche für so eine Entscheidung natürlich einen gewissen Mut, Mader und Müller hätten sich aber auch dazu entschlossen, die Neueröffnung vorsichtiger anzugehen – so nutzen sie nicht die gesamte Fläche des Ladengeschäfts, dafür wären weitere Investitionen in Möbel notwendig gewesen.

Hoffen auf mehr Laufkundschaft

Die Vorteile des neuen Standorts sollen nun dafür sorgen, dass der Heimathafen weiter in der Erfolgsspur bleibt: Die neue Ladenfläche ermögliche durch Freiräume und einer höheren Decke eine bessere Präsentation der Waren. So wolle man die Kleidung mehr herausstellen.

Gleichzeitig gebe es mehr Laufkundschaft – das erhöhe auch die Chance, dass Touristen sich von den Produkten, die teilweise auf Regionalität und den Schwarzwald getrimmt sind, überzeugen lassen. Darüber hinaus gibt es Geschenkartikel für alle Lebenslagen, die ebenfalls für "einheimische" Kunden gedacht sind.

Buchhaltestelle übernimmt Ladenlokal

Der Umzug von der Brunnenstraße in die Obere Straße ermöglicht gleichzeitig, dass sich der Buchhaltestelle nun Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. So übernimmt Inhaberin Sabine Hauser das Ladenlokal des Heimathafens einige Häuser weiter in der Brunnenstraße 16-18 und begrüßt dort die Kunden ab dem 2. November.

"Ich bin jetzt 60 und hätte auch an das Aufhören denken können – aber ich wollte nicht das aufgeben, was wir aufgebaut haben", so die Inhaberin, die die Buchhaltestelle seit bald 15 Jahren führt. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, sich weiterzuentwickeln – das bisherige Lokal sei hierfür zu klein, sie sei hier "an der Obergrenze".

Sortiment wird erweitert

Zukünftig möchte sich Hauser und ihr Team, darunter auch ihre gesamte Familie, die sie in verschiedenen Bereichen unterstützt, breiter aufstellen. Sie habe das Sortiment bereits um Schulbedarf erweitert ("das lief gut"), zukünftig soll es in den neuen Räumlichkeiten ebenso Bastel- und Bürobedarf geben.

Das Ziel sei es – neben der treuen Stammkundschaft – mehr Laufkundschaft zu erreichen und letztlich mehr zu verkaufen, um so die Buchhaltestelle fit für die Zukunft zu machen. "Unsere Stammkundschaft hat es uns während Corona gedankt, dass wir vor Ort waren – jetzt schaffen wir auch die nächste Krise", gibt sich Hauser kämpferisch.

"Das Kleine Feine" plant Lagerverkauf

Den Ringtausch vervollständigt dann schließlich "Das Kleine Feine", welches zum 1. November die Räume der (dann ehemaligen) Buchhaltestelle übernimmt und so übergangslos einen Leerstand verhindert. Die Boutique in der Brunnenstraße 7 möchte dort laut Yvonne Würthner, die das Geschäft für Damenmode mit ihrer Tochter Gina führt, zunächst ein Lager einrichten und dieses dann später als Lagerverkauf betreiben.

Die Schaufensterflächen sollen von Anfang an genutzt werden, um so auch optisch keinen Bruch zu haben. Wann und wie oft der Lagerverkauf geöffnet sein soll, stehe bislang noch nicht fest. "Wir können uns vorstellen, dass wir zu speziellen Anlässen, wie einem verkaufsoffenen Sonntag, öffnen – damit es auch etwas Besonderes bleibt", so Würthner. Klar ist: Die kleine aber feine Händlerszene in der Brunnenstraße bleibt weiter bestehen. Ein schönes Signal für die Innenstadt.