Einen spannenden Abend mit dem Konstanzer OB versprechen die Veranstalter für Dienstag, 12. November. Uli Burchardt wird an diesem Abend aus seinem neuen Buch lesen. Die Moderation an diesem Abend übernimmt Diplom-Ökologe Armin Schott.

Los geht die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Osiander-Buchhandlung stattfindet, um 18.30 Uhr im Umweltzentrum in Schwenningen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erlaubt. Der Autor eröffnet in seinem Werk „Menschenschutzgebiete - Wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird“ einen neuen Blickwinkel, der den Begriff „Naturschutz“ als „Menschenschutz“ wahrnehmen lässt und neu auslegt.

Appel an Gemeinschaft

Stadtgebiete müssen sich demnach zu nachhaltigen Lebensräumen für Menschen entwickeln. „Wenn wir wollen, dass Menschen in immer größerer Zahl auf der Erde gesund und in Frieden leben können, dann müssen wir dringend unser traditionelles Verständnis von Natur in Frage stellen. Und deshalb muss Naturschutz auch Menschenschutz sein, und nur wenn wir uns klarmachen, dass es darum geht, uns Menschen vor Dürre, Flut und Hungersnot zu schützen, ist der Begriff Naturschutz sinnhaft und zielführend. Ginge es nämlich nicht um den Schutz des Menschen, sondern nur um den der sonstigen Natur, könnten wir unsere Naturschutzanstrengungen beenden. Die Natur ist unendlich stärker als wir, sie braucht unsere Hilfe nicht. Die nachhaltige Stadt der Zukunft aber, die braucht unsere Hilfe. Die wird es nämlich nur geben, wenn wir uns gemeinsam dafür engagieren“, sagt Autor und Oberbürgermeister Uli Burchardt in seinem neuen Buch.

Der 1971 Geborene ist Nachhaltigkeits-Protagonist, so die Ankündigung des Veranstalters. Er hat sich früh in seiner Jugend dazu entschieden, Landwirtschaft zu erlernen und viele Jahre praktiziert, später studierte er Forstwirtschaft und war Manager bei Manufactum und Unternehmensberater. Er ist seit 2012 Oberbürgermeister der Stadt Konstanz, die als erste Stadt Deutschlands den Klimanotstand ausgerufen hat. Osiander und das Umweltzentrum freuen sich sehr, dass sie ihn zusammen für eine Lesung gewinnen konnten.

Armin Schott, der als Ökologe über 30 Jahre bei der Stadt Villingen-Schwenningen beschäftigt war und Vorstand im Umweltzentrum ist, wird den Abend augenzwinkernd moderieren. Anmeldung zur besseren Planung ist erwünscht, aber keine Voraussetzung zu Teilnahme. Veranstaltungsort ist dsa Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar in der Neckarstraße 120 in Schwenningen, das unter Telefon 0 77 20/9 96 82 74, und per e-Mail an leitung@umweltzentrum-sbn.de erreichbar ist.