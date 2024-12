Auf Parkplatz in Rottweil: Mehrere Kanister und Plastikeimer mit ölhaltigen Abfällen illegal entsorgt

Auf Parkplatz in Rottweil

1 Die Polizei sucht nach dem UMweltsünder. (Symbolfoto) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Am Freitagmittag sind auf dem Parkplatz Eckerwald bei Rottweil mehrere Kanister und Plastikeimer mit ölhaltigen Abfällen illegal entsorgt worden.









Die Feuerwehr und ein Mitarbeiter des Umweltschutzamts rückten aus, nachdem einige der Eimer umgestürzt in einem angrenzenden Bachrinnsal lagen und Rückstände der ölhaltigen Masse im Gewässer sichtbar waren. Da sich der Parkplatz in einem Wasserschutzgebiet befindet, ordnete das Umweltschutzamt die Abtragung der obersten Erdschichten im betroffenen Bereich an, um eine weitere Verschmutzung zu verhindern.