Die Stadt Bad Dürrheim beteiligt sich an der Aktion „Klimaländtage“ Baden-Württemberg 2024. Sie finden im Zeitraum vom 18. September bis 8. Oktober statt.

Zusammen mit der Kur und Bäder GmbH hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit weiteren Akteuren verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der „Klimaländtage“ 2024 organisiert. Sie engagieren sich bereits längerfristig vielseitig, um möglichst zeitnah klimaneutral zu werden und allgemein die nachhaltige Entwicklung vor Ort zu verbessern.

Handysammlung Im Rahmen der Aktion findet eine Handysammlung statt. Im Hausmüll dürfen die Geräte nicht entsorgt werden, da dies der Umwelt schaden würde und ist deshalb gesetzlich verboten. Sie können während der Tage in der Touristinformation abgegeben werden.

Biodiversitätspfad vermittelt Wissen

Biodiversitätspfad Der Biodiversitätspfad startet im Kurpark, ehemaliger Südeingang. An einzelnen Stationen werden durch Informationstafeln und interaktive Elemente Wissenswertes zu heimischen Tier- und Pflanzenarten vermittelt, um gegen das Artensterben anzukämpfen. Der Pfad ist mit einem eigenen Wanderzeichen markiert – ein blaues Dreieck mit der Blume der Aktion Bad Dürrheim blüht auf.

Energiekarawane Noch bis November gibt es die Aktion Energiekarawane in der Kernstadt und Unterbaldingen. Die Initiative bietet Eigenheimbesitzern eine kostenlose Beratung rund um Energieeinsparung, Nutzung erneuerbarer Energien sowie Heizungs- und Gebäudemodernisierung und Fördermittel. Die Beratung ist unabhängig von Anbietern und Produkten. Die Kosten werden von der Stadt Bad Dürrheim und der Verbraucherzentrale getragen. Terminvereinbarung bei der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg, Telefon: 07461/9 08 18 10.

Technische Geräte zum Ausleihen

Lesen! Bibliothek der Dinge Die Stadtbibliothek präsentiert eine Auswahl an Literatur zum Thema Nachhaltigkeit. Außerdem macht die Bibliothek der Dinge des Regierungspräsidiums Freiburg halt, um neue technische Geräte kennenzulernen und zuhause zu testen.

Obstbaum-Aktion Zahlreiche Obstbäume im Stadtgebiet dürfen wieder kostenlos geerntet werden. Dafür müssen Sie nur nach gelben Bändern an den Baumstämmen Ausschau halten und sich an den reifen Früchten bedienen.

Heilklima Fit im Heilklima heißt es am Mittwoch, 18. September um 17 Uhr, Dienstag, 24. September, und am Montag, 8. Oktober jeweils um 14 Uhr, Treffpunkt ist am Infopunkt Kurpark. Mit dem Klimatherapeut geht es auf eine kleine Wanderung, mit verschiedenen Atem- und Beweglichkeitsübungen.

Kippenfrei beteiligt sich mit Sammelaktion

Kippenfrei Die Gruppe aus der Generationenwerkstatt, hat es es sich zur Aufgabe gemacht hat, unsere Stadt (noch) lebenswerter zu machen. Hauptziel der Projektgruppe ist es, über die Gefährlichkeit der meist unbedacht weggeworfenen Zigarettenkippen aufzuklären und Alternativen aufzuzeigen. Sammelflaschen und Kneifzangen werden gestellt. Die Aktion ist am Donnerstag, 19. September, 17 Uhr, Treffpunkt Generationentreff Lebenswert.

Waldbaden Bewusst eintauchend in die Natur, lernen wir die heilende Kraft des Waldes kennen heißt es am Samstag, 21. September um 9 Uhr. Der Klimawandel ist auch in unseren Wäldern angekommen, weshalb es wichtig ist, die Zusammenhänge dieses wunderbaren Ökosystems und den Effekt auf den Alltag zu verstehen. Der Shinrin Yoku Trainer informiert über den aktuellen Stand der Waldgesundheit.

Alles über den Igel

Wildtier Einen Vortrag über das Wildtier des Jahres 2024, den Igel, gibt es am Montag, 23. September, in der Kurhaus Lounge. Beginn ist um 18.30 Uhr. Was fressen Igel? Wie und wo machen sie Winterschlaf? Wie kann ich die vom Aussterben bedrohte Art unterstützen? Dies und vieles mehr wird Martina Benzing vom Verein Igelherz aus VS-Schwenningen erzählen.

Radcheck Durch Fahrradfahren kann ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet und gleichzeitig die eigene Gesundheit verbessert werden. Einen Fahrradcheck gibt es am Dienstag, 24. September, mit von fachkundigen Mechanikern des Fahrrad-Center Singer durchführen lassen. Anmeldung in der Tourist-Information.

Preisverleihung Stadtradeln

Stadtradeln Die Preisverleihung für die Aktion Stadtradeln gibt es am Dienstag, 24. September 17.30 Uhr, in der Realschule am Salinensee. Insgesamt haben 250 Radelnde in Bad Dürrheim beim Stadtradeln mitgemacht und dabei 71 500 klimafreundliche Kilometer zurückgelegt

Besuch im Streuobstgarten

Streuobst Eine Begehung einer Streuobstwiese findet am Freitag, 27. September statt, Beginn ist um 17 Uhr Streuobstbegehung im Stadtteil Hochemmingen, Kreuzung Schweizer Straße/Erlenweg. Dominik Schnerch öffnet seinen Garten mit altem altem Baumobstbestand. Früher wurde die Nachfrage durch regionale Apfelsorten bedient, welche an das lokale Klima gut angepasst waren. Eine enorme Sortenvielfalt ermöglichte damals eine Versorgung rund ums Jahr. Durch die Bewahrung alter Kulturformen kann die Biodiversität gefördert werden. Im vergangenen Herbst wurden am Ortsrand von Hochemmingen 45 Hochstammbäume gepflanzt, welche die alte und lokale Sortenvielfalt über die nächsten 100 Jahre sichern und unseren Kindern diesen wertvollen Lebensraum langfristig erhalten.

Kochen In die Küche geht es am Montag, 7. Oktober um 17 Uhr Gemeinsam gesund & lecker kochen, Treffpunkt ist im Fitness im Solemar. Die Anmeldung muss bis spätestens Mittwoch der vorangegangenen Woche unter 07726/66 63 08 erfolgen, die Kosten betragen. 50 Euro für Mitglieder, 60 Euro für Nicht-Mitglieder, begrenzte Teilnehmerzahl.

Gekocht wird ein abwechslungsreiches Drei-Gänge-Menü inklusive Ernährungsberatung. Im Mittelpunkt stehen saisonalen Produkte. Hierdurch Über das Jahr können so manche teils vergessene Gemüsesorten wie Mangold und Schwarzwurzel und ihre Zubereitungsweise wieder kennengelernt werden, geringere Transportwege schonen zudem die Umwelt.