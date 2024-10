Umweltschutz: Schwarze Kugeln an Sydneys Stränden geben Rätsel auf

3 Schwarz, kugelförmig - und bislang ungeklärter Herkunft sind die Teile, die an mehreren Stränden Sydneys angespült wurden. Foto: Steven Markham/AAP/dpa

Sydney - Wegen des Auftauchens mysteriöser schwarzer Kugeln sind derzeit mehrere Strände der australischen Metropole Sydney geschlossen. Rettungsschwimmer hatten am Dienstag am Coogee Beach im Bundesstaat New South Wales die schwarzen, ballförmigen Teile entdeckt, hieß es in einer Mitteilung der Verwaltung des Ortsteils Randwick City. Sie seien entlang des Strandes offensichtlich angeschwemmt worden.