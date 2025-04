Die Altpapiersammlung der Truchtelfinger Vereine und Vereinigungen am Samstag, 26. April, hat mehr als nur den Zweck, einen immer wertvolleren Rohstoff, das Papier, dem Recycling zuzuführen – die Sammlungen zweimal im Jahr dienen auch der Stärkung der Gemeinschaft und spülen etwas Geld in die Vereinskasse der Truchtelfinger Vereine.

Mit der Einführung der „blauen Tonne“ hat die Altpapiermenge zwar enorm abgenommen, aber das schreckt die Vereinsmitglieder nicht ab. Ihre Truchtelfinger unterstützen sie weiterhin, in dem unterjährig fleißig gesammelt, gebündelt und dann alles am Samstagmorgen ab 8 Uhr an den Straßenrand gesetzt wird. Wichtig ist, dass keine Kunststoffe und Folien unter das Papier gemischt werden. Pappe oder zusammengelegte Kartons werden jederzeit gerne mitgenommen.

Lesen Sie auch

Die Auswärtigen pilgern mit Bündeln herbei

Aber nicht nur die Truchtelfinger unterstützen ihre Vereinsgemeinschaft. Auch mit den Truchtelfingern verbundene Bürger anderer Stadtteile „pilgern“ am Samstagmorgen mit voll beladenen Autos zum Parkplatz am Schützenhaus Truchtelfingen an der Alten Bitzer Steige und helfen, die beiden vom örtlichen Entsorgungsunternehmen gesponserten Container zu füllen.

Bis vor einigen Jahren hatten die Truchtelfinger Vereine und Vereinigungen auch immer ein „kleines Altpapierzwischenlager“, das Joachim Blaich unterjährig sorgsam bis unters Dach gefüllt hat. Wem der Platz im eigenen Keller oder der Garage ausging, der rief kurzerhand bei Blaich an, und schon wurde alles abgeholt und feinsäuberlich im elterlichen Haus im Flecka eingelagert.

Bei den Firmen gibt’s was zu holen

Auch verschiedene Firmen besucht er kurz vor den Sammlungen immer direkt, um veraltetes Werbematerial wie Kataloge, Prospekte und Ähnliches abzuholen – für die Firmen eine kostengünstige Entsorgung, für Blaich ein Hobby und für die Truchtelfinger Vereine und Vereinigungen eine Aufbesserung der Vereinskasse. Kein Euro sollte verschenkt werden. Zum Bedauern aller Beteiligten ist diese Lagermöglichkeit zwischenzeitlich nicht mehr vorhanden und die fleißigen Sammler suchen nach einer neuen Alternative.

Unsere Empfehlung für Sie Truchtelfinger Vereine packen an Damit die neue Brücke blüht In Truchtelfingen bleibt es bunt: Blumenkästen schmücken seit einigen Tagen die Brücke in der Degerfeldstraße.

Wer den gemeinnützigen Verein „Truchtelfinger Vereine und Vereinigungen“ unterstützen möchte, kann am Samstag, 26. April ab 8 Uhr die Papierbündel an eine der Straßen im Stadtteil stellen. Die Sammel-Teams werden die dann abholen.