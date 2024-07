Umweltschutz: Klimaschützer: Zu hohe Kapitalanlagen in Kohle, Öl und Gas

1 Viel Geld wird weiter in fossile Industrien investiert. (Archivbild) Foto: Jacob Ford/Odessa American/AP/dpa

Berlin - Klimaschützer prangern an, dass große Anleger weiter Milliardensummen in die Öl-, Gas- und Kohleindustrie pumpen. Dies behindere den rechtzeitigen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, um die Erderhitzung einzudämmen, sagte Katrin Ganswindt von der Umweltorganisation Urgewald, die mit 13 Partnerorganisationen die Finanzrecherche "Investing in Climate Chaos" veröffentlicht hat. Es gelte, endlich "umzuschichten in Richtung Energiewende".