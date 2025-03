Der nächste vorbereitende Schritt an der Oberndorfer Austraße in Sachen Hochwasserschutz-Baustelle läuft. Jetzt werden die Linden aufwendig versetzt.

Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) beginnt im April mit den Arbeiten für einen besseren Hochwasserschutz in der Austraße. Gleichzeitig werde die Stadt die Sanierung und den Umbau der Austraße vorantreiben.

„Insgesamt investieren das Land und die Stadt zusammen rund drei Millionen Euro. Die Arbeiten sollen 2027 abgeschlossen sein.“, teilt das Regierungspräsidium (RP) mit und informiert, dass es dabei auch zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen kommen werde.

Spezialunternehmen rückt an

Die gab es bereits am Montag, denn da rückte das Nürnberger Spezialunternehmen Opitz mit beeindruckendem Gerät an, um die Verpflanzung von Großbäume anzugehen. Per Rundspatenmaschine werden die Bäume mitsamt Wurzelballen – da sind Volumina bis zu 6,5 Kubikmeter möglich – aus der Erde geholt, an ihren neuen Bestimmungsort verbracht und dort dann wieder schonend eingebaut.

18 Linden ziehen um

Insgesamt 18 Linden wandern so an den Feldweg in der Auenwiese. In mehreren Begehungen seien die dafür tauglichen Bäume ausgesucht worden, heißt es aus dem RP.

Die Verpflanzung der Bäume sei mit der Naturschutzbehörde abgestimmt und werde von einer Umweltbaubegleitung überwacht. Für die Bäume sei eine mehrjährige Nachsorge und Pflege beauftragt worden, um einen bestmöglichen Anwuchs der Bäume zu erzielen. „Als Ersatz für die gefällten Bäume werden nach Abschluss der Bauarbeiten die gleiche Anzahl neuer Bäume gepflanzt“, heißt es zudem.

Um die Bebauung an der Austraße vor einem hundertjährlichen Hochwasser zu schützen, baut das RP zwischen dem neuen Kreisverkehr bei der Neckarhalle und Höhe „Action“-Markt parallel zur Austraße eine 400 Meter lange Hochwasserschutzmauer. Die Zufahrt zum „Elefantenparkplatz“ soll offen bleiben und nur bei Hochwasser mit einer mobilen Dammmauer geschlossen werden.

Austraße wird komplett saniert und weiter ausgebaut

Die Stadt wird in diesem Bereich im Zuge der Baumaßnahme die Geh- und Radwege sowie die Fahrbahn verbreitern und die Straße komplett sanieren.

Das Baufeld wird seit November vorbereitet. Dabei wurden zunächst Bäume und Sträucher gefällt, die direkt im Bereich der Baustelle standen, Kabel aus dem Straßenbankett herausgenommen und in die Auenwiese verlegt.