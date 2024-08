Umweltschutz in der Innenstadt: Höhere Parkgebühren für SUV-Fahrer in Calw?

Höhere Parkgebühren für SUV-Fahrer in Calw?

Umweltschutz in der Innenstadt

1 SUVs verstopfen durch ihre Größe die schmalen Gassen so mancher Innenstädte. Die Deutsche Umwelthilfe fordert nun auch Calw auf, etwas dagegen zu unternehmen. Foto: pixabay.com/Frank Walensky

Das fordert die Deutsche Umwelthilfe von der Stadt Calw in einem Antrag. Oberbürgermeister Kling meldet sich zu Wort und erklärt, was er davon hält.









Calw, sowie viele andere Gemeinden in der Region sehen sich gerade mit einem eingereichten Antrag der Deutsche Umwelthilfe (DUH) konfrontiert. Nachdem schon im Juni Anträge an 150 Städte gingen, hätten mittlerweile mehr als 21 000 Menschen die DUH gebeten, das Ganze auf weitere Städte auszuweiten, heißt es in einer Mitteilung. Der Titel der Aktion lautet „Monster-SUV raus aus meiner Stadt.“