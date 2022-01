1 In wenigen Jahren soll auch der Neckar überall einen guten Zustand erreicht haben – aber das wird wohl nicht klappen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die EU verlangt, dass sich die Qualität aller Gewässer bis 2027 erheblich verbessert. In Baden-Württemberg ist vieles erreicht worden – aber schon jetzt ist klar, dass das Zieljahr verfehlt werden wird.















Stuttgart - In der Öffentlichkeit wird wenig darüber gesprochen, dabei handelt es sich wohl um das größte Umweltschutzprojekt aller Zeiten in Europa: Bis zum Jahr 2027 sollen alle Flüsse und das Grundwasser in der EU einen „guten Zustand“ erreichen, was Ökologie, Chemie und Natürlichkeit der Flussläufe betrifft. Welche Mammutaufgabe dies ist, zeigt schon die Länge der Flüsse: Allein das Rheinsystem in Baden-Württemberg umfasst mit allen Nebenflüssen, zu denen der Neckar gehört, 11 750 Kilometer.