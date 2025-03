Freiwillige Helfer wollen am kommenden Wochenende die Stadt Balingen wieder von Müll befreien. Für den Umweltputztag können sich Interessierte noch anmelden.

Der alljährliche Umweltputztag, für den sich bereits zahlreiche Vereine und freiwillige Helfer gemeldet haben, findet dieses Jahr am Samstag, 29.März, statt. Um 9 Uhr erfolgt die Einteilung in Gruppen vor dem Eingang der Bizerba Arena.

Entsprechendes Arbeitsmaterial werde von der Stadt gestellt, Arbeitshandschuhe und eventuell Warnwesten sollten je nach Möglichkeit von Zuhause mitgebracht werden, heißt es auf der Balinger Homepage.

Anmeldung bis Donnerstag möglich

Für die umweltgerechte Entsorgung des gesammelten Abfalls sorgen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. „Als kleines Dankeschön gibt es für alle Beteiligten nach Abschluss der Aufräumaktion eine kleine kostenlose Stärkung“, versprechen die Organisatoren.

Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann sich noch bis Donnerstag, 27. März, beim Tiefbauamt anmelden. Sollte das Wetter der Aktion einen Strich durch die Rechnung machen, wird sie auf den 26. April verschoben. Ziel des Umweltputztages ist es, Abfall zu reduzieren und Bürger zum Mitmachen anzuregen.

„Stadtsauberkeit gelingt nur Hand in Hand. Alle sind herzlich eingeladen und willkommen! Das stärkt unser Miteinander und macht unsere Stadt schöner und lebenswerter“, antwortete Stadtsprecher Dennis Schmidt auf unsere Anfrage.

Von Verpackungsmüll bis hin zum Autoreifen wurde alles mögliche gefunden

Die Beteiligung der Helfer sei die letzten Male, als die Aktion stattfand, etwa gleichbleibend gewesen. „Das Ziel, Abfall zu beseitigen und unsere Stadt zu pflegen, motiviert augenscheinlich weiterhin viele Menschen“, heißt es seitens der Stadt.

Zwischen 50 und 70 Freiwillige haben sich in den letzten Jahren bereit erklärt, bei der Stadtputzete mitzumachen. Von Verpackungsmüll bis hin zum Autoreifen wurde bereits alles mögliche gefunden und umweltgerecht entsorgt. Sicherlich, so schätzt Schmidt, werden auch diesen Umweltputztag wieder große Mengen an Müll zusammenkommen.