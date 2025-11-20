Umweltfrevel in Albstadt: Illegaler Müll – Stadt will Verursacher finden

Müll in der Natur ist ein lästiges Ärgernis. Ein ganzer Müllsack wurde jüngst unter einer Parkbank mit Panoramablick gesichtet. Die Stadt versucht, die Entsorger zu ermitteln.
Illegal entsorgter Müll sorgt seit jeher für Unverständnis in der Bevölkerung. Jüngst entdeckte unsere Redaktion einen ganzen Müllsack, abgelegt unter einer Parkbank mit Aussicht mitten in der Natur im Stadtteil Truchtelfingen. Die Entsorger gaben sich nicht einmal die Mühe, den Müllsack zu verstecken, sondern legten ihn in unmittelbarer Nähe der nicht wenig frequentierte Johannes-Brahms-Straße ab.