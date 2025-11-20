Umweltfrevel in Albstadt: Illegaler Müll – Stadt will Verursacher finden

Müll in der Natur ist ein lästiges Ärgernis. Ein ganzer Müllsack wurde jüngst unter einer Parkbank mit Panoramablick gesichtet. Die Stadt versucht, die Entsorger zu ermitteln.

Illegal entsorgter Müll sorgt seit jeher für Unverständnis in der Bevölkerung. Jüngst entdeckte unsere Redaktion einen ganzen Müllsack, abgelegt unter einer Parkbank mit Aussicht mitten in der Natur im Stadtteil Truchtelfingen. Die Entsorger gaben sich nicht einmal die Mühe, den Müllsack zu verstecken, sondern legten ihn in unmittelbarer Nähe der nicht wenig frequentierte Johannes-Brahms-Straße ab.

Dass solche Ärgernisse zuletzt vermehrt vorkommen, bestätigt das städtische Betriebsamt auf Nachfrage: „Es ist ein leichter Anstieg festzustellen, aber nicht nur in der freien Natur, sondern auch in Waldstücken oder auch im innerstädtischen Bereich“, teilt Mona Lehmann, Sprecherin der Stadtverwaltung, mit.

Umweltfrevler an wechselndenOrten aktiv

Bestimmte Orte, die das Betriebsamt als Müllschwerpunkte feststellen kann, gebe es aber nicht. Vielmehr seien illegale Müllentsorgungen an sich wechselnden Stellen im Stadtgebiet zu verzeichnen. Grundsätzlich sehr beliebte innerörtliche Entsorgungsstellen seien im Bereich von Altglascontainern und Altkleidercontainern, für die das Landratsamt respektive von Organisationen zuständig sind. Unter der zunehmenden Vermüllung der Containerstandorte leidet nicht nur Albstadt. Ähnliche Vorfälle gab es in diesem Jahr bereits in der Nachbargemeinde Bisingen, in Hechingen sowie jüngst in Jungingen. Dort wurde der Standort von drei Altkleidercontainern gar verlegt.

Doch woran könnte der Anstieg an illegalen Müllentsorgungen liegen? Das Albstädter Betriebsamt gibt zu Bedenken, dass die zunehmende Anzahl an Umweltfreveln mit den gestiegen Lebenshaltungskosten zusammenhängen könnten. Denn: Seit die Kosten im Lebensalltag in die Höhe schnellen, könne vermehrt Müll dort ausgemacht werden, wo er eigentlich nicht hin gehört. Darunter falle hauptsächlich Restmüll aus Kunststoffen wie Verpackungen, Einrichtungsgegenstände, Gegenstände des täglichen Lebens im Allgemeinen, Holz bezüglich Einrichtungsgegenstände sowie altes Bauholz, Elektrogeräte, Lebensmittelreste und Bauschutt. Übrigens: Wird, wie im oben geschilderten Fall, Müll in der freien Natur vom kommunalen Ordnungs- respektive Gemeindevollzugsdienst festgestellt, dann teilt dies die städtische Behörde dem Landratsamt mit. Von dort wird dann die Entsorgung in die Wege geleitet.

Unsere Empfehlung für Sie Abfallwirtschaft Deponiegebühren im Zollernalbkreis steigen erneut Die Gebühren für die Anlieferung von Material auf die Deponien in Balingen und Albstadt werden angehoben.

Versucht werde zudem stets, den Verursacher zu ermitteln. Hierzu wird der Müll vom Betriebsamt in der Regel durchsucht: „Teilweise werden Adressen bei den illegalen Müllablagerungen gefunden“, heißt es aus dem Rathaus zu den Ermittlungsmethoden. Hinweise auf die Verursacher werden wiederum an das Ordnungsamt beziehungsweise an den kommunalen Ordnungsdienst zur Weiterverfolgung übermittelt. Auch das Landratsamt werde darüber informiert.

Doch: Wird kein Verursacher gefunden, trägt die Stadt, also der Steuerzahler, oder der Grundstückseigentümer als sogenannter „Zustandsstörer“ im Zweifel die Kosten.