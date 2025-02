Der Club in Königsfeld hat seine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Gründe für die Investition nennt Geschäftsführer Günther Huber.

Der Golfclub Königsfeld geht einen bedeutenden Schritt Richtung Nachhaltigkeit. Mit der Inbetriebnahme einer eigenen Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 94,5 Kilowatt peak (kWp) hat der Club die Grundlage für eine umweltfreundliche Energieversorgung geschaffen.

Die innovative Anlage wird voraussichtlich jährlich rund 86 000 Kilowattstunden Strom erzeugen und ermöglicht es dem Golfclub, den Großteil seines Strombedarfs selbst zu decken, teilt der Club mit.

Lesen Sie auch

Ökologische Verantwortung des Clubs betont

Im Zuge der Übergabe der Anlage betonte der Geschäftsführer Günther Huber die Bedeutung dieser Photovoltaikanlage für die ökologische Verantwortung des Clubs: „Mit dieser Anlage setzen wir ein klares Zeichen für den Klimaschutz und die nachhaltige Entwicklung unserer Region. Wir sind stolz darauf, unseren Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen leisten zu können.“

Langfristig die Betriebskosten senken

Die neue Sonnenanlage werde nicht nur zur Effizienzsteigerung des Golfclubs beitragen, sondern auch langfristig die Betriebskosten senken.

„Die Nutzung erneuerbarer Energien ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für unsere Finanzen. Damit sind wir in der Lage, unsere hohen Energiekosten besser in den Griff zu bekommen. Gerade für einen Golfclub ist die Erzeugung von grünem Strom in besonderer Hinsicht interessant, da der Strombedarf gerade in den Sommermonaten enorm hoch ist. In den Wintermonaten, in denen ohnehin weniger Strom erzeugt wird, ruht der Golfbetrieb, für uns ist das nahezu ideal“, wird Geschäftsführer Huber in einer Pressemitteilung zitiert.

Ergebnis intensiver Planungen und Berechnungen

Die Entscheidung zur Installation der Photovoltaikanlage war das Ergebnis intensiver Planungen und Berechnungen. Nach eingehenden Analysen der Strombedarfsprofile und der technischen Möglichkeiten stand fest: Eine eigene Solarstromerzeugung ist der richtige Schritt. Der Golfclub Königsfeld verfolgt nicht nur eine innovative Energiepolitik, sondern plant auch weitere umweltfreundliche Maßnahmen.

„Unsere Vision geht über die Photovoltaikanlage hinaus. Wir wollen nachhaltige Praktiken in allen Bereichen unseres Clubs umsetzen. Hinzu kommt, dass der Golfclub ein bedeutender Imageträger für die Gemeinde Königsfeld ist, so auch seiner Verantwortung für einen bewussteren Umgang mit unserer Umwelt gerecht wird“, ergänzt der Präsident des Golfclubs, Oliver Woszidlo.

In Zeiten, in denen der Klimawandel immer stärker spürbar wird, sieht der Golfclub Königsfeld in der neuen Photovoltaikanlage ein wichtiges Zeichen für eine zukunftsorientierte Vereinsführung und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur.