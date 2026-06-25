Umweltfreundliche Mobilität: Gemeinschaftsschule Neubulach fährt allen anderen davon

Das Team der Neubulacher Bildungseinrichtung hat 2025 fast 38.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Dafür gab es jetzt vom Landkreis eine Fahrradreparaturstation.

Der Ansporn, mehr Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen als das Team „Stadt und Rat“ hat die Gemeinschaftsschule Neubulach (GMS) seit dem Jahr 2022 zu einer besonders radaktiven Schule gemacht.

Erstmals hatte sich die GMS 2022 am Stadtradeln beteiligt. Dabei hat sie sich gleich an die Spitze aller Teams im Kreis Calw gesetzt.

Unsere Empfehlung für Sie Bad Liebenzell Mit dem Rad gut neunmal um die Erde "Stadtradeln": Kreis Calw belegt Platz 43 und ehrt seine Teilnehmer im Kurpark von Bad Liebenzell

„Alle sind Fahrrad gefahren wie die Irren“, so Rektor Dominik Bernhart bei der Übergabe einer Fahrradreparaturstation durch den Landkreis Calw an die Schule.

Mit dieser wurde die GMS nun dafür belohnt, dass ihr Radfahrteam auch in den Folgejahren stets an der Spitze stand.

2025 wurden vom GMS-Team sogar mehr als 37.600 Kilometer gefahren. Die Bläser der Schule begleiteten die Übergabe unter anderem mit einem einem eigenen Stadtradel-Song und der Aufforderung: „Stadtradeln – let’s go“.

Immer mehr Schüler, Eltern und Lehrer hätten sich in den Folgejahren am Stadtradeln beteiligt. Es soll sogar Lehrerinnen geben, so Bernhart mit Blick zu Konrektorin Katja Levermann, die ihren Schülerinnen und Schülern als Hausaufgabe aufgeben: „Alle fahren Fahrrad.“ Bernhardt erfüllt mit Freude und Stolz, dass die Schule bereits mehrere Urkunden erhalten hat und nun auch mit der Fahrradstation belohnt wurde. Dies nicht nur wegen der vielen gefahrenen Kilometer. „Wir finden es einfach gut, wenn wir alle uns viel bewegen“, so der Schulleiter.

Die Bläser der Gemeinschaftsschule Neubulach präsentierten einen eigens komponierten Stadtradel-Song. Foto: Ralf Recklies

Zahl der Elterntaxis zurückgegangen

Die Zahl der Elterntaxis sei seither zurückgegangen. Gleichzeitig sei die Zahl der morgens an den Radständern abgestellten Räder aber so stark angestiegen, „dass die Ständer jetzt nicht mehr ausreichen“, so Katja Levermann.

Levermann hat inzwischen die Rolle des GMS-Teamkapitäns beim Stadtradeln übernommen und verkündete auch, welche Klassenteams 2025 die meisten Kilometer hatten: 1636 Kilometer waren die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c der Mathildenschule gefahren, 3056 Kilometer hatte das Team der Klasse 4b an der GSM zurückgelegt, 3069 Kilometer das Team der Klasse 5a und 3756 Kilometer die Mannschaft der Klasse 8a.

Was Bernhart und Levermann besonders freut: die an ihrer Schule jetzt montierte Fahrradreparaturstation stammt aus der Produktion des schuleigenen Bildungspartners, der Firma Veyhl in Zwerenberg. Veyhl-Personalleiter Robin Wössner und Desirée Gall-Frank vom Vertrieb waren daher auch zur Übergabe gekommen. Sie gratulierten zur gezeigten Leistung und erläuterten auch die Funktion der Radstation.

Besonders radaktive Bildungseinrichtung

Dass die GMS eine besonders radaktive Schule ist, freut auch Neubulachs stellvertretenden Bürgermeister Lars Dannenmann. Er betonte, wie wichtig heute nachhaltige Mobilität geworden ist. „Und was ist wichtiger: eine Gedichtinterpretation oder dass man weiß, wie man einen Platten flickt?“, fragte Dannenmann feixend in die Runde. Er kann sich gut vorstellen, dass die neue Fahrradreparaturstation auch im Technikunterricht zum Einsatz kommt. Dass sie funktioniert, demonstrierte er mit Michael Stierle vom Landratsamt.

Stierle verwies als Abteilungsleiter Mobilität, ÖPNV und Schienenverkehr im Landkreis Calw darauf, dass sich das Stadtradeln im Kreis sehr gut entwickelt hat. Inzwischen beteiligten sich 15 Kommunen, „wieder eine mehr als im Vorjahr“. Er machte deutlich, dass vor allem auch der Klimaschutz im Verkehr ein wichtiger positiver Aspekte des Stadtradelns sei. Der Kreis bemühe sich daher auch darum, die Radinfrastruktur kontinuierlich zu verbessern. Dass die Gemeinschaftsschule das Stadtradeln mit Abstand gewonnen hat, untermauerte Stierle auch mit Zahlen. 368 Radelnde hätten fast 38.000 Kilometer zurückgelegt, „so viel, wie wenn man 60 Mal nach Berlin fährt“. In der Gesamtbilanz komme jeder 16. im Landkreis geradelte Kilometer vom Neubulacher GMS-Team, zudem stamme jeder 7. Teilnehmer vom Team der Gemeinschaftsschule. Daher sei es auch nur richtig, dass mit der Fahrradstation von Veyhl „etwas Bleibendes“ an der GMS ihren Platz finde: etwas vom Landkreis und aus dem Landkreis.