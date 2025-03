Eine Müllsammelaktion von „Bürger für Bürger“ und BUND gibt es am Freitag, 4. April, in Tennenbronn.

Ein Apfelbutzen, der in den Wald geworfen wird, ist nach wenigen Wochen zersetzt. Aber was passiert mit Getränkedosen, Verpackungen oder Kippen? Je nach Material kann es laut Mitteilung mehrere tausend Jahre dauern, bis sie sich „aufgelöst“ haben.

Daher veranstalten der Verein „Bürger für Bürger Tennenbronn“ und der BUND Ortsverband Schramberg eine Aktion, um Wiesen, Wälder und Wanderwege von Abfällen zu befreien.

Lesen Sie auch

Start am Sportplatz

Start ist um 15.30 Uhr am Sportplatz. Teilnehmen können Kinder ab fünf Jahren, ob mit oder ohne Eltern. Entlang der Wege wird alles eingesammelt, was nicht in die Natur gehört. Als Belohnung gibt es ein Lagerfeuer mit Stockbrot am Entenweiher. Es können auch die Eltern an der Wald-Putzete teilnehmen oder zum Lagerfeuer ab 17.30 Uhr dazustoßen. Die Aktion endet um 18.30 Uhr am Entenweiher. Dort können die Kinder abgeholt werden. Sie sollten einen Rucksack mit Trinkflasche und einem Vesper sowie – falls vorhanden – Arbeitshandschuhe mitbringen.

Um planen zu können, bitten die Veranstalter um Anmeldung an Sarah Hujer per E-Mail an sarah.hujer@posteo.de. Bei Starkregen oder Sturm fällt die Aktion aus. Es wird dann einen Ersatztermin geben.